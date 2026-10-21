Dobitnici nagrada Festivala klasike „Vršačka pozorišna jesen“

Žiri 33. Festivala klasike „Vršačka pozorišna jesen“ doneo je odluku o ovogodišnjim dobitnicima nagrada, a među laureatima su glumci, reditelji i pozorišni ansambli koji su svojim ostvarenjima obeležili ovogodišnji festival.

Specijalne nagrade

Specijalna nagrada za kolektivnu igru pripala je ansamblu Kruševačkog pozorišta za predstavu „Ljubav u cirkusu“, po motivima pripovedaka Ive Andrića, u režiji Nebojše Bradića.

Specijalna nagrada za partnersku igru dodeljena je Nenadu Jezdiću i Igoru Đorđeviću za uloge Luke Labana i Teodora Teje Kraja u predstavi „Profesionalac“, po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića, u produkciji Zvezdara teatra.

Specijalnu nagradu za scenografiju dobio je Lazar Bodroža za predstavu „Narodni poslanik“ Branislava Nušića, u režiji Vita Taufera i produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta, prenosi Vršac online.

Glumačke nagrade

Nagrada za najboljeg mladog glumca „Tomislav Pejčić“ pripala je Aleksandru Vučkoviću za ulogu Gidre u predstavi „Gospođa Olga“, u produkciji Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Nagrada za najbolju mušku ulogu dodeljena je Draganu Mićanoviću za ulogu Jevrema Prokića u predstavi „Narodni poslanik“.

Nagrada za najbolju žensku ulogu pripala je Neli Mihailović za ulogu Olge Ristić u predstavi „Gospođa Olga“.

Nagrade za režiju i predstavu

Nagradu za najbolju režiju osvojio je Dušan Petrović za predstavu „Ivanov“ Antona Pavloviča Čehova, u produkciji Narodnog pozorišta „Sterija“ iz Vršca.

Nagrada za najbolju predstavu u celini pripala je predstavi „Gospođa Olga“ Milutina Bojića, u režiji Juga Đorđevića i produkciji Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Čestitke svim nagrađenima, glumcima, rediteljima i autorskim i produkcionim timovima na umetničkim ostvarenjima i doprinosu 33. Festivalu klasike „Vršačka pozorišna jesen“.

(Vršac online)