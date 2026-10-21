Stevanović: Gas stiže u Starčevo, Omoljicu i Kačarevo

To je jedna od stvari koju su Starčevci, ali i stanovnici Omoljice i drugih naseljenih mesta tražili od nas. To je obećanje koje smo dali našim sugrađanima i evo, danas počinjemo da ga ispunjavamo

U Starčevu su stvoreni svi tehnički uslovi za početak gasifikacije ovog naseljenog mesta. Izgrađena distributivna mreža omogućiće priključenje velikog broja domaćinstava, što predstavlja ispunjenje dugogodišnjih zahteva meštana Starčeva, ali i pokretanje šireg projekta za okolna sela na teritoriji Pančeva.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović istakao je da je ovo istorijski dan za lokalnu zajednicu i najavio brzu ekspanziju gasne mreže.

„Danas je veliki dan za Starčevo. Nalazimo se ispred merno-regulacione stanice koja je iza nas, gde smo stvorili uslove da poteče gas ka Starčevu. Kroz izgrađenu distributivnu mrežu omogućićemo priključenje svih domaćinstava ovde u Starčevu, kojih zaista ima dosta. To je jedna od stvari koju su Starčevci, ali i stanovnici Omoljice i drugih naseljenih mesta koja trenutno nemaju mogućnost priključenja na gas, tražili od nas. To je obećanje koje smo dali našim sugrađanima i evo, danas počinjemo da ga ispunjavamo. Danas je zaista veliki dan. U razgovoru sa ljudima čuli smo da postoji izuzetno velika potreba za priključenjem na gasovodnu distributivnu mrežu. Broj zahteva će biti jako veliki i očekujemo na hiljade priključaka na teritoriji grada Pančeva. Tokom vremena to je postalo nešto što smo morali da uradimo. Evo, danas započinjemo taj proces i veoma brzo ćemo stvoriti uslove da se poveže Omoljica, a nakon nje i Glogonj, Banatsko Novo Selo, Kačarevo i sve one tačke koje u ovom trenutku nemaju mogućnost priključenja na gasnu mrežu. Veoma brzo će to postati stvarnost i našim sugrađanima će biti omogućeno korišćenje gasa“, izjavio je Aleksandar Stevanović.

Predsednik Saveta Mesne zajednice Starčevo Petar Andrejić izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom između kompanije „MT GAS“ i JP „Srbijagas“, čime je stanica konačno stavljena u funkciju.

Izrazio bih veliko zadovoljstvo što su MT GAS, kao vlasnik mreže, i Srbijagas, kao budući distributer, napravili dogovor o uređivanju međusobnih odnosa i što će ova stanica, koja je već neko vreme spremna, konačno početi da funkcioniše i bude u službi budućih korisnika. Građani su sa nestrpljenjem očekivali ovaj trenutak. Nakon što smo objavili vest, već imamo više od 150 prijavljenih domaćinstava za priključenje na gasnu mrežu. Očekujem da će u narednim danima 300 do 400 domaćinstava predati zahteve Srbijagasu za priključenje, što je zaista velika stvar za naše mesto. Obrasce i uputstva građani mogu podići u mesnoj zajednici ili preuzeti sa sajta Srbijagasa“, poručio je Petar Andrejić.

(Pančevac/S.L)