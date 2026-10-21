Besplatna auto-sedišta za decu u Pančevu: Otvoren javni poziv

Grad Pančevo raspisao je javni poziv za dodelu besplatnih dečijih auto-sedišta namenjenih deci rođenoj u drugoj polovini 2024. godine i tokom cele 2025. godine. Reč je o sedištima iz grupa 1, 2 i 3, koja su predviđena za bezbedan prevoz dece težine od 9 do 36 kilograma. Pravo na prijavu imaju roditelji i staraoci koji ispunjavaju propisane uslove.

Glavni kriterijumi za dodelu su da roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji grada Pančeva, kao i da poseduje putničko motorno vozilo u svom vlasništvu.

„Odluka o dodeli besplatnih sedišta biće doneta na osnovu redosleda pristiglih prijava. U slučaju da broj urednih prijava premaši broj raspoloživih sedišta, prednost će imati samohrani roditelji i roditelji sa troje i više dece“, navodi se u tekstu javnog poziva.

Nakon rangiranja, izabrani dobitnici proći će obaveznu obuku o pravilnom korišćenju sedišta, nakon čega će im ona biti uručena.

Za prijavu je potrebno priložiti popunjen formular, dokaz o prebivalištu (očitanu ličnu kartu), očitanu saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih za dete (ili za svu decu ako ih ima tri i više), dokaz o statusu samohranog roditelja (ukoliko je primenljivo), kao i potpisanu saglasnost za obradu podataka.

Prijavni obrasci se mogu preuzeti na pisarnici Gradske uprave (šalteri 1 i 2) ili na zvaničnom sajtu grada OVDE, gde se dokumentacija predaje lično ili šalje poštom na adresu Trg kralja Petra I br. 2-4.

Rok za podnošenje zahteva iznosi sedam dana od dana objavljivanja poziva.

(Pančevac/S.L)