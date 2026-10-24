Na pijacama dobra ponuda, priprema zimnice u toku

Na pijacama u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu i Čačku zabeležena je odlična ponuda i visoka potražnja za sezonskim voćem i povrćem, s obzirom na to da je priprema zimnice u punom jeku. I prodavci i kupci širom Srbije saglasni su da je pripremanje hrane u domaćoj radinosti znatno isplativije od kupovine gotovih proizvoda u trgovinskim lancima.

Na beogradskoj Kalenić pijaci sezona crvene paprike polako prolazi, ali je ponuda i dalje zadovoljavajuća. Domaći ajvar, džemovi i slatka prodaju se po cenama od 800 dinara za veliku i 400 dinara za malu teglu. Iskusne domaćice naglašavaju da za tri tegle kvalitetnog ajvara treba izdvojiti oko 1.500 dinara za svežu papriku i posvetiti ceo dan tradicionalnom „krčkanju” i cepkanju.

U Čačku i Novom Sadu mladi se sve više vraćaju kulinarskoj tradiciji i pripremi salata, kornišona i džemova po starim porodičnim receptima. Trenutno je u fokusu nabavka kupusa za kiseljenje, posebno zbog predstojećih slava, kao i namirnica za turšiju poput šargarepe, karfiola, somborke i paradajzerke.

U Šapcu povoljnije cene u odnosu na prošlu godinu dodatno motivišu građane. Kilogram paprike roge na šabačkom kvantašu košta oko 100 dinara (prošle godine 130 dinara), dok se gotova tegla ajvara u ovom gradu ceni od 700 do 1.000 dinara. Pored roge, krastavčići za turšiju na ovoj tržnici koštaju oko 250 dinara, dok je kupus oko 60 dinara po kilogramu i skuplji je nego prošle godine.

„Nema ništa bez paprike koja se ispeče na drvetu, pa se oljušti, ocedi, samelje i onda prži dok ne dobije onu zlatnožutu boju, a onda doterujete ukus da se topi u ustima kao kajmak. E, to je ajvar. U marketima ima i ajvara koji su, pod navodnicima, domaći, međutim, to je sve industrijski proizvod i vidi se da to nije to”, objašnjava čačanska domaćica Jasmina Obradović iz Donje Trepče.

Iako prodavci na šabačkom kvantašu primećuju da se kupovne navike razlikuju, ističu da je ovogodišnja cena crvene paprike, koja stiže iz Vojvodine i izuzetnog je kvaliteta, izuzetno povoljna u poređenju sa prethodnim godinama. Nabavka većih količina povrća ipak predstavlja značajan izdatak za kućni budžet, na šta ukazuju i kupci koji sa pijace odlaze sa punim prtljažnicima automobila. Pored lokalnog stanovništva, na kvantaš dolaze i građani iz dijaspore kako bi obezbedili tradicionalne zimske đakonije.

„Dobro ide, ali ne može svaki dan da bude isti. Da je tako, radili bismo mesec dana i posle više ne bismo radili. Crvena paprika poslednjih godina nije bila jeftinija nego ove. Košta od 90 do 100 dinara, a donose je iz Vojvodine, gde je dobar kvalitet”, navode prodavci sa šabačke pijace.

„Došla sam direktno iz Beča da stavim turšiju i kiseli kupus. Kada zimi ponovo dođem, imaću da pravim sarmu i podvarak. Evo, da vam pokažem auto je pun, ali i mnogo smo potrošili”, ističu kupci na kvantašu.

(Tanjug)