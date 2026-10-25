OJT u Pančevu: U toku rasvetljavanje događaja ispred Poljoprivredne škole

Ispred Poljoprivredne škole “Josif Pančić” tokom današnjeg dana je došlo do tuče između više maskiranih lica, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu.

Kako OJT navodi, u toku je rasvetljavanje krivičnopravnog događaja, identifikacije učesnika i utvrđivanje telesnih povreda, nakon čega će se izvršiti kvalifikacija kažnjivog dela, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

(Pančevac)