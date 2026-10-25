OJT u Pančevu: U toku rasvetljavanje događaja ispred Poljoprivredne škole

RIK: Do 16 sati je glasalo 56,38 odsto birača
17:24
25.10.2026
Ispred Poljoprivredne škole “Josif Pančić” tokom današnjeg dana je došlo do tuče između više maskiranih lica, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu.
Kako OJT navodi, u toku je rasvetljavanje krivičnopravnog događaja, identifikacije učesnika i utvrđivanje telesnih povreda, nakon čega će se izvršiti kvalifikacija kažnjivog dela, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.
(Pančevac)
17:24
25.10.2026
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25.10.2026
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U Gradu Pančevu glasalo je 52,09%, odnosno 55.569 birača.
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25.10.2026
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