Renoviranje kupatila i do 8.000 evra: Paprene cene majstora u Hrvatskoj

Renoviranje doma postaje sve veći finansijski izazov, dok pronalaženje kvalitetnog izvođača radova često zahteva dugotrajno čekanje i pažljivo planiranje.

Uređenje kupatila, na primer, može da košta i nekoliko hiljada evra, a na dostupnost majstora utiče i nedostatak radnika u zanatskim zanimanjima.

Osim toga, zanatlije se suočavaju sa konkurencijom koja ne posluje pod jednakim uslovima, kao i sa poslovima koji postaju sve zahtevniji. Sve to dodatno otežava organizaciju rada i održavanje kvaliteta usluge, prenosi Bizportal.

Skupo je, ali tržište je takvo. Ja ne smatram da sam skup, ali zato me ljudi čekaju i po dve godine, pa tek onda dođu na red. Zašto je to tako? Nema dovoljno ljudi, rekao je za RTL danas Miroslav Đula, vlasnik zanatske radnje za renoviranje enterijera.

Renoviranje kupatila košta i do 8.000 evra

On je objasnio koliko naplaćuje kompletno renoviranje kupatila, navodeći da u tu cenu ulaze i radovi na električnim i vodovodnim instalacijama.

Ja vam nisam renovirao kupatilo za manje od sedam do osam hiljada evra. Sve, sve radove od početka do kraja ili ponovno izvođenje radova, što je i jeftinije, rekao je Đula, potvrdivši da cena obuhvata i radove na struji i vodi.

Keramičari naplaćuju i do 50 evra po kvadratu

Cene zanatskih usluga značajno variraju u zavisnosti od vrste radova. Postavljanje keramičkih pločica trenutno košta od 20 do 50 evra po kvadratnom metru, dok se krečenje zidova naplaćuje od pet do osam evra po kvadratu.

Međutim, osim visokih cena, građanima sve veći problem predstavlja i pronalaženje slobodnih majstora.

U poslednje vreme teško ih je pronaći. Ja sam ih tražio i čekao dva meseca da dođu, rekao je Milan Vrgoč iz Splita.

Slična iskustva ima i Dinko Peračić iz istog grada, koji ističe da je za angažovanje pouzdanih izvođača potrebno unapred planirati radove.

Imamo jednog majstora koji dugo radi sa nama, veoma je dobar i zauzet, pa je potrebno mnogo unapred se dogovarati da bi radovi mogli da budu izvedeni, rekao je Peračić.

Deana Šantić iz Splita smatra da su ljudi, kada odluče da renoviraju svoj dom, spremni da plate kvalitetnu uslugu, ali da ipak moraju da imaju predstavu o realnim cenama.

Znači, ako ti treba neki majstor i ako si odlučio nešto da uradiš, onda si spreman i da platiš. Znaš okvirne cene, nećeš sada pristati na to da platiš tri puta više, smatra Šantić.

(Bizportal)