Kovin: Novembarski bioskopski i pozorišni repertoar

Centar za kulturu Kovin i tokom novembra pripremio je raznovrstan bioskopski i pozorišni program za sve generacije. Na repertoaru će se naći animirani i porodični filmovi za najmlađe, kao i drame, komedije, horori i avanturistička ostvarenja za stariju publiku. Novembarski program upotpuniće pozorišna predstava „Pale zvezde“, a posetiocima je omogućena i onlajn kupovina ulaznica.

Početak novembra u bioskopu Centra za kulturu obeležiće animirani film „Veliko putovanje 3: Trka oko sveta“, koji će se prikazivati od 2. do 7. novembra u terminu od 17 časova.

– Poznata družina kreće u potragu za nestalim medvedićem, a nova avantura vodi je na put oko sveta. Od meksičkih piramida i Australije, preko Kilimandžara i pustinja Bliskog istoka, sve do Kine, prijatelji će morati da savladaju brojne prepreke kako bi pronašli izgubljenog druga.

U večernjem terminu od 20 časova, od 2. do 4. novembra, na repertoaru je horor film „Druga mama“.

– Devojčica Bela uspostavlja neobičnu vezu sa zlokobnim bićem koje se pojavljuje u njenom domu i neodoljivo podseća na njenu majku. Kako natprirodno prisustvo postaje sve snažnije, njena porodica suočava se sa zastrašujućim događajima i opasnošću koja preti da uništi njihov svet.

Od 5. do 7. novembra, sa početkom u 20 časova, publika će moći da pogleda triler „Najezda“.

– Nova, smrtonosna vrsta pauka pretvara stambenu zgradu u Los Anđelesu u opasnu zamku. Nakon što vlasti uvedu karantin, stanari ostaju prepušteni sami sebi. Upravnica zgrade Serena pokušava da iskoristi svoje poznavanje prolaza i skrovišta kako bi pomogla stanarima da prežive najezdu koja se nekontrolisano širi.

Za najmlađe posetioce, od 9. do 14. novembra u 17 časova, prikazivaće se animirani film „Mačak u šeširu“.

– Neočekivani dolazak neobičnog Mačka u šeširu pretvara miran dan dvoje dece u nezaboravnu avanturu. Uz magiju, nestašluke i maštovita iznenađenja, deca otkrivaju svet u kojem je sve moguće, ali i koliko su važni kreativnost, hrabrost i zajedništvo.

U istom periodu, od 9. do 11. novembra, u večernjem terminu od 20 časova, na repertoaru će biti horor „Dete noći“.

– Saga i njen suprug Džon započinju porodični život u zabačenoj finskoj šumi. Međutim, nakon rođenja deteta, Saga počinje da sumnja da sa njenom bebom nešto nije u redu. Dok strah i opsesija sve više preuzimaju kontrolu nad njenim životom, porodični odnosi dolaze na ozbiljan ispit.

Film „Ja sam Roki“ kovinska publika moći će da pogleda od 12. do 14. novembra, sa početkom u 20 časova.

– Pre nego što je postao jedna od najvećih holivudskih zvezda, Silvester Stalone bio je nepoznati glumac koji je čvrsto verovao u priču o Rokiju Balboi. Uprkos brojnim odbijanjima i preprekama, odlučan je da sam odigra glavnu ulogu u filmu koji će mu zauvek promeniti život. Ova inspirativna drama donosi priču o upornosti, ambiciji i borbi za ostvarenje snova.

Od 16. do 21. novembra, u terminu od 17 časova, najmlađi će moći da uživaju u animiranom porodičnom filmu „Kajara: Legenda o izgubljenom gradu“.

– U drevnom carstvu Inka, šesnaestogodišnja Kajara sanja da postane prva devojka među kraljevskim glasnicima, iako je ta uloga tradicionalno rezervisana za mladiće. Na putu ka ostvarenju svog sna prolazi kroz opasne planine i džungle, otkriva tajanstveni Zlatni grad i bori se da zaštiti svoju porodicu i prijatelje.

Od 16. do 18. novembra, sa početkom u 20 časova, na repertoaru je film „Ebenezer – Božićna priča“, sa Džonijem Depom u glavnoj ulozi.

– Nova filmska interpretacija čuvene Božićne priče Čarlsa Dikensa donosi sudbinu Ebenezera Skrudža, tvrdog i sebičnog čoveka koji se suočava sa sopstvenom prošlošću, sadašnjošću i budućnošću. Kroz neobična iskustva dobija priliku da preispita svoje postupke i otkrije prave vrednosti života.

Pozorišna predstava „Pale zvezde“ – 18. novembra

Posebno mesto u novembarskom programu Centra za kulturu Kovin zauzima pozorišna predstava „Pale zvezde“, koja će biti izvedena u sredu, 18. novembra, sa početkom u 20 časova.

Predstava je nastala po tekstu Ane Rodić, u režiji Dejana Jankovića, a u njoj igraju Katarina Radivojević, Marijana Mićić i Nikola Šurbanović. Kao specijalni gost nastupa Bane Vidaković.

Bioskopski program nastavlja se filmom „Igre gladi: Osvit dana žetve“, koji će se prikazivati od 19. do 21. novembra u 20 časova.

– Novo poglavlje popularnog filmskog serijala vraća gledaoce u Panem, 24 godine pre događaja iz priče o Katnis Everdin. U središtu radnje je mladi Hejmič Abernati, koji na dan izvlačenja učesnika 50. Igara gladi postaje deo surovog sistema borbe za opstanak. Suočen sa nemilosrdnim pravilima, otkriva mračne mehanizme moći koji stoje iza smrtonosnog spektakla.

Ljubitelji horora od 22. do 25. novembra, sa početkom u 20 časova, moći će da pogledaju film „Ponor smrti“.

– Nakon pada aviona usred okeana, grupa preživelih putnika ostaje zarobljena daleko od kopna. Dok pokušavaju da pronađu put do spasenja, krv u vodi privlači opasne ajkule. Suočeni sa nemilosrdnim predatorima i sve manjim šansama za opstanak, putnici moraju da udruže snage u borbi protiv vremena i opasnosti koje vrebaju iz dubina.

Porodični film „Glavonja“ biće na repertoaru od 23. do 28. novembra u terminu od 17 časova.

– Kada njeni roditelji misteriozno nestanu, desetogodišnja Alisa započinje potragu za njima, uz pomoć družine dečaka detektiva i svog neobičnog brata. Njegov drugačiji pogled na svet, koji mnogi doživljavaju kao prepreku, postaje ključ za razotkrivanje misterije. Film donosi priču o porodičnoj povezanosti, prihvatanju različitosti i hrabrosti.

Od 26. do 28. novembra, sa početkom u 20 časova, publika će moći da uživa u komediji „Fokerovi: Stiže snajka“.

– Poznata porodica Foker ponovo se suočava sa ljubavnim i porodičnim komplikacijama. Henri Foker, sin Grega i Pem, odlučuje da se oženi Olivijom, odlučnom devojkom koja je po mnogo čemu njegova suprotnost. Njihova odluka pokreće niz komičnih situacija, nesporazuma i porodičnih susreta koji obećavaju mnogo smeha.

Novembarski repertoar zatvoriće domaća drama „3 nedelje posle“, koja će se prikazivati od 30. novembra do 2. decembra, u terminu od 20 časova.

– Tri nedelje nakon tragične smrti školskog druga, grupa srednjoškolaca odlazi na ekskurziju. Putovanje koje je trebalo da im pomogne da se vrate svakodnevnom životu postepeno otkriva prećutane istine o vršnjačkom nasilju, odgovornosti i osećaju krivice. Kroz složene odnose među učenicima, film otvara važna pitanja o posledicama nasilja i ćutanja.

Onlajn kupovina ulaznica

Centar za kulturu Kovin omogućio je posetiocima i onlajn kupovinu ulaznica za programe iz svog repertoara. Ova mogućnost pruža jednostavniji i pristupačniji način nabavke ulaznica, bez potrebe za prethodnim dolaskom na biletarnicu.

Ulaznice se mogu kupiti putem zvanične platforme bilet.kulturakovin.rs, dok je kupovina i dalje moguća i na biletarnici Centra za kulturu Kovin, svakog dana osim nedelje, od 16 do 20.30 časova.

Detaljnije informacije o repertoaru i programima dostupne su na zvaničnom sajtu Centra za kulturu Kovin – www.kulturakovin.rs.

(Pančevac/Opština Kovin)