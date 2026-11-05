Održan 38. Festival ,,Mladost peva” u Uzdinu

Zabavna muzika na rumunskom jeziku ponovo je okupila mlade i talentovane izvođače iz Srbije i Rumunije.

Zabavna muzika na rumunskom jeziku ponovo je okupila mlade i talentovane izvođače iz Srbije i Rumunije na sceni u Uzdinu, u petak 23. i subotu 24. oktobra. Tokom dve festivalske večeri, publika je uživala u bogatom takmičarskom i revijalnom programu.

Prvo veče bilo je rezervisano za nacionalno takmičenje, gde su domaći izvođači nastupili sa svojim kompozicijama dok je drugo veče donelo međunarodno nadmetanje u kojem su se najbolji domaći pevači takmičili sa talentovanim izvođačima iz Rumunije, prenosi RTV Kovačica.

Pored takmičarskog dela, manifestaciju su obogatili nastupi gostujućih muzičkih grupa i solista iz Uzdina. Kao jedinstven festival ove vrste u Srbiji, „Mladost peva” je još jednom potvrdio svoju misiju – povezivanje mladih izvođača, promociju rumunske zabavne muzike i građenje mostova prijateljstva kroz zajednički jezik muzike.

(RTV Kovačica)