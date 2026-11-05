KAČAREVO: Dragojla Lacković predstavila slike na svojoj 63. samostalnoj izložbi

Izložba slika Dragojle Lacković svečano je otvorena u Domu omladine u Kačarevu.

U organizaciji Doma kulture iz pomenutog mesta, pančevačka umetnica samostalno je izlagala po 63. put, a samo otvaranje proteklo je u znaku susreta ljubitelja likovne i drugih umetnosti, uz bogat kulturno-umetnički program i prisustvo brojnih posetilaca.

Pored predstavljanja autorke i njenog slikarskog stvaralaštva, publika je imala priliku da uživa u nastupima pančevačkih i beogradskih pesnika, koji su svojim stihovima upotpunili veče.

Program je dodatno obogatio plesni ansambl „Starogradska Srbija” iz Beograda, sa nekoliko koreografija.

Dragojla Lacković više od dve decenije slika i kroz umetnost istražuje motive prirode, pejzaža, cveća i seoskog života.

Postavka u Domu omladine u Kačarevu biće dostupna posetiocima naredne dve nedelje, radnim danima od 10 do 15 sati.

(Pančevac/J. Filipović)

Dom kulture Kačarevo: Konkurs za „Malu žaoku 2026“

Kačarevo domaćin jubilarnog 20. Susreta gajdaša 19. septembra