Kačarevo domaćin jubilarnog 20. Susreta gajdaša 19. septembra

U organizaciji Udruženja građana „Vardar”, u subotu, 19. septembra 2026. godine, u Kačarevu će biti održan jubilarni, 20. „Susret gajdaša”. Pod sloganom „Sličnosti i razlike u gajdama”, ova tradicionalna manifestacija obeležava dve decenije uspešnog očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa, muzičke tradicije i bliskih veza između srpskog i makedonskog naroda.

Program će zvanično početi u 18 časova na platou ispred zgrade Mesne zajednice Kačarevo, gde će publika imati priliku da uživa u autentičnim zvucima tradicionalnih instrumenata.

Manifestacija ove godine okuplja izuzetno bogat i raznovrstan sastav izvođača iz celog regiona. Među učesnicima su:

Gajdaši iz Orizara i Skoplja (Severna Makedonija)

Čuvari tradicije na zurlama i tapanima iz mesta Vevčani

Gajdaši iz brojnih mesta širom Srbije: Svrljiga, Beograda, Bačke Palanke, Borče, Lebana, Starčeva i Gudurice

Tokom večeri biće predstavljen širok spektar melosa, a posetioci će moći da čuju specifičnosti i specifične tonove makedonskih, banatskih, vojvođanskih, svrljiških i južnomoravskih gajdi.

Ovaj značajan kulturni događaj organizuje se uz podršku i pomoć brojnih institucija, među kojima su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu AP Vojvodine, Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine u Srbiji, Ambasada Severne Makedonije, OFPS i Dom kulture Kačarevo.

(Pančevac/S.L)