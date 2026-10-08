Dom kulture Kačarevo: Konkurs za „Malu žaoku 2026“

Dom kulture „Bratstvo – jedinstvo“ Kačarevo raspisao je Konkurs za učešće na 14. Festivalu humora i satire „Mala žaoka 2026.“

Pravo učešća na konkursu imaju učenici svih osnovnih škola na teritoriji Srbije, a tema ovogodišnjeg, četrnaestog festivala „Mala žaoka“ je „Moj omiljeni školski predmet“.

Učesnici će se takmičiti u dve kategorije:

1. Karikatura i ilustracija ( likovni konkurs) i

2. Aforizam i kratka šaljiva pesma, priča ( literarni konkurs)

Radove je potrebno dostaviti do petka – 06. novembra 2026. godine, Domu kulture „Bratstvo-jedinstvo“ Kačarevo, Maršala Tita 37, 26212 Kačarevo.

Literarni radovi se mogu slati i na e- mail adresu: domkulture.kacarevo@gmail.com

Uz poslate radove potrebno je navesti ime i prezime, razred i školu autora, kao i kontakt podatke (broj telefona i e-mail adresu) odgovornog lica (učitelja/nastavnika/roditelja i dr.).

Rezultati konkursa biće objavljeni u petak, 13. novembra 2026. godine.

U okviru dečje festivalske večeri, koja će biti održana u utorak, 24.novembra 2026. godine, u 19 sati, u Velikoj sali Doma omladine Kačarevo (ulica Maršala Tita 13.) biće dodeljene po tri vredne nagrade u obe kategorije kao i nekoliko specijalnih, a biće upriličena i izložba nagrađenih radova.

Dodatne informacije o konkursu možete dobiti pozivom na broj telefona: 064/ 817 15 70. Napomena: Radovi se ne vraćaju učesnicima nakon festivala, a organizator zadržava pravo da ih publikuje.

(Pančevac)