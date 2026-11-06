Kovačički mozaik: Dodeljene nagrade na književnom konkursu

U okviru završnih dana obeležavanja „Kovačičkog oktobra 2026.“, u Kovačici je održana dodela nagrada 18. književnog konkursa „Kovačički mozaik“. Ove godine pristiglo je 140 radova na srpskom, slovačkom i rumunskom jeziku, a nagrade su dodeljene u tri kategorije.

Konkurs je još jednom potvrdio da interesovanje mladih za književno stvaralaštvo u opštini Kovačica ne prestaje kao i značaj negovanja pisane reči i višejezične kulturne tradicije Kovačice.

Nagrade u sve tri kategorije osvojili su:

I kategorija: učenici nižih razreda osnovne škole

Nagrađeni radovi na srpskom jeziku:

Prvo mesto: Sofija Novakovu, učenica 3-2, OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja

Prvo mesto: Anđela Vojnak, učenica 3-2, OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja

Drugo mesto: Miroslava Mira Makra, učenica 3-2, OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja

Treće mesto: Stefan Filipović, učenik 2-2, OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja

Nagrađeni radovi na slovačkom jeziku:

Prvo mesto: Katarína Košutová, učenica 4-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Prvo mesto: Nina Poliaková, učenica 4-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Drugo mesto: Lara Sachterová, učenica 3-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Drugo mesto: Martin Cicka, učenik 3-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Treće mesto: Iva Radišić, učenica 4-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Treće mesto: Tijana Cicka, učenica 4-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

II kategorija: učenici nižih razreda osnovne škole

Nagrađeni radovi na srpskom jeziku:

Prvo mesto: Teodora Sandić, učenica 8. razreda OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Prvo mesto: Melanija Beška, učenica 5-1, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica7

Prvo mesto: Dunja Hadžija, učenica 5. razreda, OŠ „Mihajlo Pupin“, Idvor

Drugo mesto: Kalina Stamenov, učenica 6. razreda, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Drugo mesto: Ana Ristin, učenica 8. razreda OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja

Drugo mesto: Aneta Farkaš, učenica 6-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Treće mesto: Andrea Nenić, učenica 5-2, OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja

Treće mesto: Lena Tekijaški, učenica OŠ „Sava Žebeljan“, Crepaja

Nagrađeni radovi na slovačkom jeziku:

Prvo mesto: Andrej Čižik, učenik 6-1, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Prvo mesto: Olga Siantová, učenica 8-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Drugo mesto: Sebastián Kizúr, učenik 6-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Drugo mesto: Vanesa Čech, učenica 7-1, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Drugo mesto: David Dišpiter, učenik 8-1, OŠ „Maršal Tito“, Padina

Treće mesto: Karol Lukáč, učenik 8-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Treće mesto: Marta Cicka, učenica 5-2, OŠ „Mlada pokolenja“, Kovačica

Treće mesto: Petra Brezinová, učenica 6-1, OŠ „Maršal Tito“, Padina

III kategorija: odrasli

Nagrađeni radovi na srpskom jeziku:

Prvo mesto: Dušan Valenta, Padina

Drugo mesto: Mirjana Marko, Kovačica

Treće mesto: Marko Petkov, Crepaja

Treće mesto: Kristina Todorov, Kovačica

Nagrađeni radovi na slovačkom jeziku:

Prvo mesto: Tatjana Čapo Brezinová, Padina

Prvo mesto: Natália Siantová, Kovačica

Drugo mesto: Anna Čipkárová – Farkašová, Kovačica

Drugo mesto: Ján Farkaš, Kovačica

Treće mesto: Ján Valenta, Padina

Treće mesto: Lea Brezinová, Padina

Treće mesto: Ivan Glózik, Kovačica

(RTV Kovačica)