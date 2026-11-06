Kreativni karavan u Pančevu za inkluziju

U organizaciji Saveza distrofičara Vojvodine i Udruženja distrofičara Južnobanatskog okruga – Pančevo biće realizovan „Kreativni karavan” u okviru projekta pod nazivom „Igraj za čovečanstvo – kreativno stvaralaštvo osoba sa invaliditetom u susret EXPO 2027”. Druga radionica u ovom ciklusu održaće se 13. novembra 2026. godine sa početkom u 13.00 časova, u prostorijama pančevačkog udruženja u Ulici generala Petra Aračića 2b.

Kroz ove kreativne radionice, osobe sa invaliditetom imaće priliku da učestvuju u izradi unikatnih rukotvorina, kao i zvaničnih maskota predstojeće svetske manifestacije „Milice i Rastka”. Pored samog stvaralačkog rada, ovaj događaj predstavlja idealno mesto za druženje, razmenu dragocenih životnih iskustava i jačanje socijalne uključenosti u lokalnoj zajednici.

„Cilj projekta je promocija kreativnog stvaralaštva osoba sa invaliditetom, njihovo ekonomsko osnaživanje, veća vidljivost u društvu i priprema za predstavljanje radova u susret manifestaciji EXPO 2027”, ističu organizatori ove akcije.

Projekat se realizuje uz zvaničnu podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a organizatori upućuju otvoren poziv građanima i medijima da isprate karavan i na taj način podrže kreativne potencijale i rad organizacija osoba sa invaliditetom.

(Pančevac)