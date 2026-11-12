Letnja temperatura, oblačno, povremeno kiša

Najniža temperatura biće od sedam do 13, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena.

Vreme u Srbiji će danas biti pretežno oblačno i osetno toplije, mestimično sa kišom, na istoku i jugoistoku pre podne i sredinom dana suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od sedam do 13, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena.

Vreme u Beogradu će sutra biti pretežno oblačno i osetno toplije, povremeno sa kišom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar.

Najniža temperatura će biti od 11 do 13, a najviša dnevna oko 21 stepena.

Tokom ostatka nedelje zadržaće se umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom, a u petak i veoma toplo sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka, do 25 stepeni.

Biometeorološka prognoza Oprez se savetuje hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama, a naročit oprez astmatičarima, cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima.

(Pančevac)