Autobuske linije 2 i 3 saobraćaju pojačano zbog Zadušnica

Zbog obeležavanja mitrovskih zadušnica, autobusi Pantransporta na linijama 2 i 3 koje prolaze pored Novog groblja saobraćaće pojačano danas od 8 do 12 sati, kaže Ivan Cvetanović, rukovodilac saobraćaja u Pantransportu.

Kako bi izašli u susret svojim putnicima i kako ne bi bilo gužve u autobusima biće uvedeni dodatni polasci, kažu nadležni iz Pantransporta.

– Kad god su te velike zimske zadušnice, odnosno Mitrovdanske, mi imamo povećen broj putnika pogotovno na linijama 2 i 3, koje saobraćaju pored Novog groblja, najvećeg groblja u gradu. Mi u tom vremenskom periodu, od pola 9 ujutru do 12, 12.30 uvodimo dodatne polaske na skraćenom delu linije 2, od Koteža 1 ili eventualno od centra do Novog groblja. Posle Novog groblja autobusi se vraćaju nazad, prema centru grada ili prema Kotežu 1, u zavisnost od toga koliko putnika imamo u tom trenutnku, rekao je Ivan Cvetanović – rukovodilac saobraćaja u Pantransportu, prenosi RTV Pančevo.

U Pantransportu očekuju povećan broj putnika u subotu tokom pre podnevnih sati, zbog čaga su i odlučili da se poveća broj autobusa koji će saobraćati do Novog groblja, dodao je Cvetanović.

– Uvek unapred to predvidimo. Znamo da je taj period, kada su zadušnice naročito velike, da je u tom periodu, od 8.30 do podneva 12.30, izuzetno opterećena linija 2 i 3, tako da linija 2 saobraća u 30. minutu sa Koteža 1, a linija 3 saobraća u punom satu iz Jabuke. Tako da je negde u centru grada linija 3 oko 25. minuta, a linija 2 je oko 45 minuta. Znači negde ispred linije 2 i iza linije 3 pošaljemo još taj jedan dodatni polazak, da bi se to rasteretilo, kako bi putnici mogli da posete groblje.

U Pantransportu podsećaju sve korisnike svojih usluga da će u sredu 11. novembra zbog Državnog praznika, Dana primirija u Prvom svetskom ratu, sve autobuske linije saobraćati po nedeljnom, odnosno prazničnom redu vožnje. U gradu će autobusi polaziti na svakih sat vrermena, dok će za Beograd autobusi kretati na svakih pola sata.

(RTV Pančevo)