Članice udruženja žena „Dolovke” su na jubilarnom, 20. Sajmu etno hrane i

pića u Beogradu osvojile su dve nagrade – za najbolju štrudlu i za vernost ovoj manifestaciji, na kojoj učestvuju od njenog osnivanja.

Prema rečima predsednice udruženja Katice Smiljković, nagradom za najbolju štrudlu još jednom je potvrđen kvalitet čuvenog dolovačkog brenda, po kojem su „Dolovke“ prepoznatljive širom Srbije.

Drugo specijalno priznanje dobile su za vernost Sajmu etno hrane i pića, budući da su njegove učesnice od samog početka, tj. tokom svih 20 godina, od prvog do jubilarnog izdanja.

Nagrada je tako priznanje ne samo za njihovo učešće već i za kontinuitet rada, istrajnost i posvećenost očuvanju tradicionalne domaće radinosti.

Za Dolovke štrudla je mnogo više od proizvoda kojim se predstavljaju na sajmovima.

Ona je postala svojevrsni zaštitni znak udruženja i deo prepoznatljivosti njihovog mesta.

Dugogodišnjim učešćem na manifestacijama članice su izgradile ime koje se vezuje za kvalitet, negovanje starih recepata i promociju dolovačke tradicije.

„Dolovke“ svojim dugogodišnjim aktivnostima promovišu domaću radinost i gastronomsko nasleđe svog sela, a svakako treba izdvojiti „Štrudlijadu” ili projekat „Ono naše što nekad bejaše”, namenjen edukaciji dece.

(Pančevac/J. Filipović)

Dve nagrade za „Dolovke” na Etno sajmu hrane i pića

Dolovke uspešno završile radionice

Dolovke čuvaju tradiciju: Od veza do štrudle s makom