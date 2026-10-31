Dolovke uspešno završile radionice

Boje prirode u Kačarevu: Izložba slika Dragojle Lacković
U radu su učestvovali učenici OŠ „Aksentije Maksimović”, koji pohađaju domaćinstvo kao slobodnu nastavnu aktivnost, kao i lokalni srednjoškolci.
19:00
31.10.2026
U radu su učestvovali učenici OŠ „Aksentije Maksimović”, koji pohađaju domaćinstvo kao slobodnu nastavnu aktivnost, kao i lokalni srednjoškolci.
Udruženje žena „Dolovke” uspešno je privelo kraju projekat „Ono naše što nekad bejaše” održavanjem dve kreativne radionice u svojim prostorijama u Dolovu.
U radu su učestvovali učenici osnovne škole „Aksentije Maksimović”, koji pohađaju domaćinstvo kao slobodnu nastavnu aktivnost, kao i lokalni srednjoškolci.
Mladi su, uz mentorstvo članica udruženja, savladali veštine izrade slavskog kolača i pripreme novogodišnjih medenjaka. Svim polaznicima su nakon završetka radionica svečano uručene zahvalnice kao uspomena na stečeno znanje.
Kroz praktičan rad je uspešno promovisana i rodna ravnopravnost, što potvrđuje i znatan broj dečaka koji su podjednako vešto mesili i šarali rame uz rame sa devojčicama. Nakon radnog dela, druženje je završeno zajedničkom degustacijom pripremljenih tradicionalnih poslastica.
(Pančevac/S.L)