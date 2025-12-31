Radno vreme Doma zdravlja Pančevo tokom praznika

Za predstojeće novogodišnje i božićne praznike, dežurne službe Doma zdravlja Pančevo će imati sledeće radno vreme:

– Dežurna ambulanta u Pančevu je zdravstvena ambulanta ,,Gornji grad” u periodu od 07:00-19:00 časova.

– Služba za laboratorijsku dijagnostiku 01.01.; 02.01.; 03.01.; 04.01.; 06.01. i 07.01.2026. godine dežura u hitnosti u periodu od 07:00-19:00 časova.

– Seoske ambulante će raditi 01.01.; 02.01.; 04.01.; 06.01. i 07.01.2026. godine u periodu od 07:00-12:00 časova. U subotu, 03.01.2026. godine, radiće u periodu od 07:00-13:00 časova.

– Ambulanta u Ivanovu neće raditi za vreme praznika.

– Služba stomatološke zdravstvene zaštite će raditi 01.01.; 02.01.; 04.01.; 06.01. i 07.01.2026. godine u periodu od 08:00-18:00 časova. 03.01.2026. godine radno vreme će biti od 07:00-19:00 časova.

– Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece (školski dispanzer) će dežurati od 07:00-19:00 časova.

– Služba polivalentne patronaže dežura 01.01.; 02.01.; 03.01.; 06.01. i 07.01.2026. godine u periodu od 07:00-12:00 časova. 04.01.2026. godine neće raditi.

– Služba kućnog lečenja dežura u periodu od 07:00-12:00 časova.

– Služba hitne medicinske pomoći će raditi po uobičajenom radnom vremenu od 00:00-24:00 časa.

– U ponedeljak, 05.01.2026. godine, sve službe i ambulante će imati redovno radno vreme.

(Pančevac)