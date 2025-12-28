ZIMA, ZIMA, E PA ŠTA JE… 9 razloga zašto je januar najgori mesec u godini!

Hladno je, dosadno je, svi oko vas su prehlađeni… Nije ni čudo što ga nazivaju najdepresivnijim mesecom u godine

1. Ništa se ne događa

Ljudi su dosadni, raspoloženje je na minimumu, sve vam se više spava, natukli ste nekoliko kilograma viška pa se ni ne osećate najbolje, ni klubovi nemaju neke zanimljive ponude pa niko ne želi napolje..

2. Hladno je

Hladno i mračno, a to je kombinacija koja ne donosi apsolutno ništa. svuda je gužva i svi su se zavukli u tople kuće.

3. U teretani je gužva

Kolači, alkohol i porodična okupljanja, nakupili su se i na vašem struku, a obzirom da je proleće sve bliže, svi su odjednom krenuli u jednom smeru – prema teretani.

4. Već ste prekršili novogodišnje odluke

Ni ove godine niste uspeli ono što već godinama pokušavate, da postanete bolja verzija sebe, što u vama izaziva još malo dodatne depresije.

5. Svađe u vezi

Čitav prošli mesec ste uglavnom provodili zajedno i s vašim porodicama, a sada ste lošeg raspoloženja. Idealna formula za započinjanje svađa bez pravog razloga. I naučno je dokazano da najviše parova raskida upravo u januaru.

6. Januarske rasprodaje

Svi ih vole, ali su se svi ispraznili za praznike pa nikome više nisu toliko zabavne.

7. Povratak u život nakon godišnjeg odmora

Uspeli ste da uzeme koji dan odmora za praznike, ali ponekad mislite da je bolje da niste, jer sada nikako ne možete doći k sebi i prionuti na posao s još većim entuzijazmom, jer ste zapravo potpuno izgubljeni.

8. Shvate da niste slavna osoba

Niste ni na skijanju, ni na odmoru na nekoj egzotičnoj lokaciji… Treba li vam još koji dokaz?

9. Leto je toliko daleko

(Pančevac/Espreso/Giphy)