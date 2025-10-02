Danas je praznik velikih mučenika: Evo šta bi trebalo uraditi za sreću i blaženstvo

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svete mučenike Trofima, Savatija i Dorimedonta, zbog patnje koju su preživeli u ime Isusa Hrista i hrišćanstva.

U vreme rimskog cara Prova u Antiohiju iz druge zemlje doputovala su dva strana, pravoverna čoveka, Trofim i Savatije. Oni nisu ostali imuni na oslepljenost i pogibiju mnogih duša, zbog čega su izgovorili molitvu zbog koje su ih bičevali, besili, kidali i strugali im meso, potapali im rane sirćetom i solju, rebra im palili svećom i na kraju im glave odsekli mačem.

– Bože, ti si rečju svojom iz ničega sazdao sav svet, i stvorio čoveka po obrazu svom. Pogledaj s neba i iščupaj ljude ove iz ruku protivnika – izgovorili su oni i odbili da prinose žrtve idolima.

Čuvši to, mučitelj Dionisije reče: „Uzalud je tvoja nada, i ništavne tvoje pomisli: jer ko će s neba doći k tebi i izbaviti te od ovih stradanja? Stoga ti savetujem: prinesi bogovima žrtvu, pa ćeš pomoći sebi“.

Svetitelji su to odbili, uz objašnjenje da se neće odreći istinitog i pravog Boga.

– Pogledaj s neba, Bože moj, i izbavi me od zamke bezakonja, jer si ti, Gospode, trpljenje moje. Moj Hristos je sa svima koji ga istinski prizivaju. On se i od mene ne odvaja. A očigledan znak Hristove prisutnosti sa mnom jeste to što lako podnosim muke koje priroda ljudska ne bi mogla podnositi da joj sam Bog ne pomaže – rekao je Trofim.

U Sinadu je čak postojao i senator i prvi savetnik, Dorimedont. On je bio pobožan hrišćanin, ali je to prikrivao iz straha od mučitelja.

Kada su saznali, naredili su da nalože oganj pod svetim mučenikom i bacili ga na žeravicu. Međutim, on je po njemu hodao kao po crvenom cveću, radujući se u stradanjima svojim i pokazujući gotovost da pretrpi za Hrista i najljuće muke.

Čak su i pustili zveri na njih, ali su one momentalno postale krotke i poslušne.

Videvši takvo čudo, svi se prisutni ljudi udiviše i poznaše silu istinitog Boga i Spasa našega.

Jedino bezakoni mučitelj nije hteo da prizna Hrista, a njegove sluge je nazivao volšebnicima. Zatim je naredio da mučenicima odseku glave mačem.

Pravi vernici bi prema mišljenju crkve na ovaj dan, znajući za torturu kroz koju su prošla ova tri mučenika, trebalo da se raduju njihovim patnjama i torturi kroz koju su prošli i iz toga izašli jači – sa verom u Boga.

Iako zvuči zastrašujuće radovati se nečijoj patnji, ali oni koji shvate pravo značenje ovog zahteva, prema hrišćanskoj veri, živeće u sreći i blaženstvu.

(Pančevac)