Bračni par proveo 500 dana na krstarenju: Bilo nam je jeftinije od odlaska u starački dom

Penzionisani bračni par iz Australije odlučio je da provede skoro 500 dana na moru pošto su rezervisali 51 uzastopno krstarenje.

Oni su proputovali svet jer je to, kako navode, bilo jeftinije od odlaska u starački dom.

Marti i Džes Ansen su krenuli na svoje prvo krstarenje 16. juna 2022, nakon dve godine strogih ograničenja zbog pandemije Kovid 19 u Australiji, i nastavljaju krstarenja, jedno za drugim.

Ovaj stariji par bio je na brodu kompanije Princes sa 2.000 putnika više od 450 dana – duže od većine posade, uključujući kapetane.

Par tvrdi da je jeftinije krstariti oko sveta dve godine nego platiti starački dom, prenosi Prototema.

Oni kažu da su prednosti takvog životnog stila to što uvek ima šta da se radi, od plesa do večere, a sobarica im čisti kabinu.

Džes posebno uživa u plesu u dvorani i hula plesu, dok Marti uživa u druženju sa drugim putnicima.

Njihovo putovanje će trajati još osam meseci, ali planiraju da se ukrcaju na još veći kruzer i tu provedu godinu dana.

Što se njihove porodice tiče, kažu da ih vide kada zastanu u lukama u blizini njihovih domova.

(Pančevac)