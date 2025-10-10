Danas slavimo Svetog mučenika Kalistrata

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog mučenika Kalistrata.

Sveti Kalistrat bio je vojnik u Kartagini koji je mučen i ubijen od strane svojih ratnih saboraca samo zato što je hrišćanin.

Imao je pretka Neokora, koji je u vreme Hristovog raspeća i vaskrsenja bio u Jerusalimu i kao svedok tih događaja postao i sam hrišćanin.

Kad se vratio u svoj rodni grad Kartaginu, Neokor je preveo u hrišćanstvo celu svoju porodicu. Tako je i njegov potomak Kalistar bio odgojen u hrišćanskom duhu.

Imao je tu nesreću da je bio vojnik u Vizantiji u vreme cara Dioklecijana kada je preuzet najmasovniji progon hrišćana radi njihovog potpunog zatvaranja. Jednom dok se tajno molio, kolege oficiri koji su ga videli i prijavili ga komandantu.

Kada je njegov narednik Persentin otkrio da je hrišćanin, dao je naredbu da ga prebiju, a potom bace u more.

Vojnici iz njegovog puka su ga krvnički isprebijali, a zatim čamcem odvezli na pučinu Sredozemnog mora, gde su ga i izbacili.

Kaže se da se Kalistar, sutradan, vratio živ i zdrav, hodajući po vodi.

Međutim, na opšte čuđenje svih, Kalistrat se nije udavio što je nateralo 49 vojnika da počnu da veruju u moć hrišćanskog Boga. Besan, komandant ih je sve bacio u tamnicu i nastavio mučenje. Kako nijedan od vojnika nije hteo da se odrekne svoje vere, na kraju su svi ubijeni.

Legenda kaže da je u tom trenutku čitav kraj pogodio čudesni zemljotres koji je doveo do masovnog napuštanja paganizma i primanja hrišćanstva.

Sveti Kalistrat je uhvaćen i postradao je 304. u Vizantiji zajedno s još 49 vojnika. U Crkvi im se svima drži zajednički pomen kao mučenicima stradalim zbog vere u Hrista. Sveti Kalistrat je slava veoma malog broja porodica, a između dva svetska rata svoje svečare je imala u Beogradu.

Veoma je moguće da je i to jedna od slava koje su uzete ili kao zavet ili kao zahvalnost za izbavljanje od nesreće ili teške bolesti, jer brojni vernici svedoče o čudima koja su se posle molitve ovom svetitelju dešavala.

Zato ovog dana valja otići u crkvu i pomoliti se Svetom Kalistratu, ukoliko imate u porodici ili poznajete nekog teško bolesnog, za zdravlje i dug život.

(Pančevac)