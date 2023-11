TRESLO SE KOD CETINJA Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihteru pogodio Crnu Goru

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju registrovao je u 18.57 časova zemljotres manje jačine sa epicentrom na sedam kilometara istočno od Očinića (Cetinje).

Jačina zemljotresa bila je 2,7 stepena Rihterove skale.

🔔#Earthquake (#земљотрес) M2.7 occurred 23 km SW of #Podgorica (#Montenegro) 25 min ago (local time 18:57:32). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/zH55dUNEDu

🖥https://t.co/5RfdkVo5fG pic.twitter.com/RXbwMf89EE

— EMSC (@LastQuake) November 25, 2023