PREDSEDNIK VUČIĆ O SITUACIJI NA KIM: Bićemo pod još mnogo pritisaka, oni imaju samo jedan cilj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Palati Srbija učenike i nastavnike OŠ „Sveti Sava“ iz Žerovnice sa Kosova i Metohije. Vučić je razgovarao sa mališanima, obratio im se i uručio poklone, nakon čega je odgovarao na novinarska pitanja o situaciji na KiM i pritiscima na Srbiju.

Predsednik je rekao da se u granicama mogućeg Srbija bori za narod na Kosovu i Metohiji.

– Mi ćemo biti pod još mnogo pritisaka i koristiće i zloupotrtebaljavaće tu situaciju da Srbija ima šta da izgubi. Zato su Albancima rekli – „mi ćemo kao da vam uvedemo sankcije“, a i nisu neke sankcije, „a time ćemo sve vreme da ucenjujemo Srbiju, jer Srbija ima šta da izgubi i na imidžu i na svemu drugom“. Mnogo teških stvari, mnogo ne lakih dana, nedelja, meseci su pred nama, jer će pokušati pre izbora u SAD i pre evropskih izbora da mnogo toga rešavaju na Kosovu i Metohiji. Neće biti lako, ali dobro, naše je da se borimo i koliko možemo da čuvamo svoju zemlju uvek i na svakom trenutku i na svakom mestu.

– Sve vreme prisustvujete ne dvostrukim standardima, već jednom licemernom ponašanju, gotovo bezobzirnom licemernom ponašanju u kojem vam KFOR i NATO sa pravom poziva na Rezoluciju 1244, i oni svoj mandat crpe iz Rezolucije 1244. Kada ih pitate za druge norme iz te iste Rezolucije, onda „e ajde zaboravite, nemojte da gledate u prošlost, gledajte u budućnost“. Ali to je nešto na šta mi nedovoljno veliki, kako bi rekao veliki pesnik, moramo da „sviknemo“ i da se u granicama mogućeg borimo za svoj narod i za svoju zemlju. Inače to „biće mnogo važni razgovori“… Biće važni, svaki nam je razgovor važan… Suštinski, njihov cilj je da nas primoraju da na jedan ili drugi način, da nas ubace u neki pravni okvir u kojem ćemo na jedan ili drugi da priznamo nezavisnost Kosova. To nije pitanje hoćete li da rešite problem sa nekim izborima na severu, sa održavanjem izbora za Srbiju, sve su to problemi, ali ništa od toga nije najveći problem niti suština svega toga… Hoćete li da rešite pitanje dokumenata kao što smo rešavali, ili tablica… Ništa od toga nije ključno, ključno je – hoćemo li mi njih da pustimo u Ujedinjene nacije ili ne. Ne, nećemo. Ali vi morate da imate u vidu – lako je to reći, i lako je da kaže svakom čoveku šta želi, samo morate da znate da za to postoje i posledice. I to ljudi u Srbiji moraju da znaju, i nemojte da vas lažu da za to neće postojati posledice. Postojaće. I nisu sve ove pretnje bile uzaludne svih meseci unazad, i pokušaji – iznenada dođete u Brisel i „ajde potpiši“, za ono što sam im već pet puta rekao da je nemoguće. Ali ne vredi, to će samo da se nastavlja i da se nastavlja, i onda će svakog dana da vam govore – „vi znate da tzv. Kosovo već ima sankcije, pa svi traže od nas da imate i vi“, vi ih pitate „a zbog čega“ – „Pa eto, Banjska, i tako“. Kada ih pitate šta je sa istragom za pokušaj ubistva Dragiše Galjaka, Jovanovića, kada ih pitate šta je sa policajcem koji je pucao u dvoje dece u Štrpcu – „pa dobro, sad sitničarite, to su već detalji, ne morate o tome da govorite“.

– Ja neću da se obraćam pilićarski ili šibicarski, i da stičem poene u izbornoj kampanji, i da govorim „ne neću nikada“. Rekao sam to već 1000 puta, ja sam na najtežim mestima, to sam rekao u lice Šolcu, Makronu i Meloni, tu su bili i Šarl Mišel, Borelj i Lajčak,pred njih šestoro sam tpo rekao. Rekao sam im to i ranije u lice. Nije problem šta ću ja reći. Samo vas molim to da politiku ne svodimo na parole. Da politiku pokzušamo i našim građanima da objasnimo da je to samo malo komplikovanija stvar, moramo da vodi brigu o nijansama, moramo da vodimo računa o tome šta, kako i na koji način nas nčeka u budućnosti – rekao je predsednik na pitanje da li će potpisati neki papir u vezi sa priznanjem samoproglašenog Kosova.

– Hoću da kažem ljudima da ne misle da će to biti jednostavne stvari pred nama. Zato moramo da čuvamo stabilnost, i da razmišljamo o tome kako ćemo u budućnost. A za ovo da se pravdam nekome, da objašnjavam, ili da vičem, jer valjda kada sam glasniji i kada stavim tri uzvičnika na kraj svake svoje rečenice, jer onda će valjda to da bude uverljivije, ne pada mi na pamet – kazao je Vučić.

