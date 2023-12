PREKALJENI PČELAR DR ŽIVADINOVIĆ IZ SPOS-a ZA PANČEVAC: Lipa je bila dobra, ali mali broj pčelara koristi tu pašu! Suncokret je prošao prosečno

Predsednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) dr Rodoljuba Živadinovića naglasio je koliko je parazit varoa opasan po pčele i podsetio da, kada je na pčeli, uništava joj tkivo i drastično skraćuje život, pa mnoge i ne stignu u fazu kada su u stanju da lete i donose nektar i polen u košnicu.

Ovaj prekaljeni pčelar je ukazao i na to koliko je važno da postoji trutovsko leglo koje privlači varou i tako oslobađa radilice pritiska, a istakao je da je najgori mesec u borbi protiv te pošasti avgust i da se tada treba ozbiljno baviti ovim problemom. Na kraju je preporučio sredstva za suzbijanje, poput oksalne i mravlje kiseline, kao i „timola”.

Živadinović je za „Pančevac” podsetio da je minula sezona počela loše, jer je bagrem stradao zbog niskih temperatura.

– Tokom cvetanja, zbog lošeg vremena, bagrem nije medio, pa su ga imali samo oni koji su uporno selili svoje košnice, i to na različite nadmorske visine. Lipa je bila dobra, ali mali broj pčelara nosi svoja društva na tu pašu, dok je suncokret prošao prosečno, ali ipak uglavnom zadovoljavajuće. Međutim i tu mali broj ljudi seli pčele – rekao je Živadinović.

A što se tiče onih koji ipak dolaze sa svojim pčelama, primera radi, u ove krajeve na suncokretovu pašu, uvek se postavlja pitanje pašnog povereništva.

– S tim u vezi SPOS je, nakon višegodišnjeg usaglašavanja, našao solomonsko rešenje i predao ga kao predlog ministarki, pa ako njen resor ima volju da se time pozabavi, problem će biti prevaziđen. To je unikatno rešenje i naša država će moći da ga prodaje širom sveta, budući da nijedna država to nije dokraja regulisala. Pronašli smo korektan predlog koji će svima odgovarati, a i državi će mnogo toga da olakša i uštedi resurse, pa recimo ni inspektori neće morati tako često da izlaze na teren – naveo je predsednik SPOS-a.

On je dodao da je priča veoma duga i kompleksna, ali suština je u tome da će svaki pčelar morati da ima pametni mobilni telefon.

– Nakon toga će sve moći da završavaju elegantno i jeftino, a jedino će koštati izrada aplikacije na osnovu koje će pčelar moći da bira mesto na mapi, a kompjuter će mu dati informaciju da li je tu slobodno. Postojaće i preče pravo i zadržavanje prošlogodišnjeg mesta, kao i kazne ako neko ne dođe, uz rok od nekoliko dana za otkazivanje. Tako je sve urađeno da rešenje bude pravično i pošteno, a manipulatori neće tu imati šta da traže – kaže Živadinović.

Kupovati kod proverenih proizvođača

Ovaj prekaljeni proizvođač ističe da je najveći problem pčelarstva ipak plasman meda, jer je pre nekoliko godina došlo do neviđenog haosa na tržištu.

– Sve poskupljuje, samo je med pojeftinio, pre svega zbog toga što je Evropa dozvolila ogroman procenat falsifikovanog meda, koji sada konkuriše pravom. Zbog toga smo uradili i analizu ispravnosti u naših oko 70 marketa. Tada su uzorkovani svi zatečeni medovi, a od njih je neverovatnih 88 odsto lažno. Najčešći oblik prevare je dodavanje šećera, i to mahom u velikim količinama. Postoje oni koji dodaju oko 30 odsto, ali kod većine se taj procenat kreće u rasponu od 40 do 60 odsto. Mi smo sve to prijavili nadležnim organima, ali još uvek nemamo odgovor. Moram da istaknem da u Srbiji postoji jedna potpuno inovativna metoda, i to na svetskom nivou, koju je otkrio naš stručnjak upravo iz Pančeva – Ivan Smajlović. On je to, od pre desetak godina, proveravao širom sveta u laboratorijama u SAD, Kini, Nemačkoj… Metoda je u potpunosti ispitana, potvrđena i sada akreditovana. Nenormalno je precizna i otkriva i najmanje količine šećera, a rezultati su poražavajući, iako je u toku veliki broj pokušaja da se ona dezavuiše – kaže ovaj proizvođač.

Kristalizacija ipak dobar garant

Živadinović sugeriše da se med kupuje kod proverenih pčelara i navodi da kristalizacija ipak garantuje ispravnost meda s najvećim mogućim procentom.

– To je najbolji način, ne računajući laboratoriju, budući da profesionalni falsifikatori prave med tako da nikada ne kristališe, jer naši kupci iz nekog razloga vole nekristalisani med. Međutim, prema nekim stručnjacima moguće je napraviti i lažni med koji kristališe, ali ni on opet ne izgleda normalno jer nije homogen, niti, kao kod pravog, može da se pojavi ono „inje” ili cvetanje glukoze. Sve u svemu, došlo je vreme da se nikom ne može verovati, pa treba koristiti pomenutu metodu analiza. Ruku na srce, ona košta 200 evra, ali ne treba davati toliki iznos, već je dovoljno učlaniti se u pokret potrošača za kvalitet hrane, takođe u Pančevu, i platiti doživotnu članarinu od 2.000 dinara. Ali s tim imate pravo na jednu besplatnu analizu za artikal koji donesete u originalnom pakovanju. I tako ćete znati kakav je to proizvod, jer prava laboratorija je najsigurnije rešenje – kaže predsednik SPOS-a.

On se osvrnuo i na rad pogona u Rači kojim upravlja SPOS, pre svega u kontekstu problema na svetskom tržištu.

– Mi smo napravili pogon da bismo plasirali med bez posrednika i imamo dobre kontakte s kupcima iz inostranstva. Moram da pohvalim državu, koja nam je uradila usklađivanje veterinarskih certifikata s Kinom i naš pogon je uspeo da bude prva firma iz Srbije na listi vlasti u Pekingu koja može da izvozi med u tu ogromnu zemlju. Imamo i jednu firmu odatle s kojom smo potpisali čak i ugovor, pa samo čekamo da nam se uplati avans, ali dotle ne smatramo da je narudžbina ostvarena. Sve u svemu, funkcionišemo veoma teško i nismo izvezli ništa od juna prošle godine. Bagrem može da se proda, ali po tržišnoj ceni, koja je toliko pala da pčelari ne žele da ga prodaju. Međutim, izgleda da je ona malo skočila poslednjih dana, i to na oko četiri evra, pa ćemo ponuditi proizvođačima i tu mogućnost. Inače, takva cena je pre deset godina bilo sjajna, ali sada i tada su to „nebo i zemlja”, jer je evro devalvirao na svetskom nivou i sada svugde svi pčelari smanjuju broj košnica i napuštaju pčelarstvo, što je po mom mišljenju ipak greška, jer baš kada je kriza, treba ulagati – poručuje Živadinović.

Dobra saradnja pančevačkih pčelara i SPOS-a

Dr Rodoljub Živadinović je istakao da su pčelari iz ovog kraja veoma vredni.

– Oni su i naši dobri članovi, a sada su mi dali spisak na dve strane šta sve predlažu da SPOS uradi. Nama tako nešto treba, ali pre svega predlozi s rešenjima. Moja preporuka svima, pa i Pančevcima, jeste da treba smanjiti troškove na minimum ili što više seliti pčele kako bi se došlo do povećanja prinosa – navodi predsednik SPOS-a.

(Pančevac/J.Filipović)

