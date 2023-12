SMEŠTAJNI KAPACITET ZA NOVU GODINU GOTOVO POPUNJEN, CENE 13 ODSTO VIŠE

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić rekao je za RTS da će 2023. biti rekordna turistička sezona i da broj noćenja u srpskim hotelima i apartmanima konstantno raste.

On je istakao da će ove godine prosečan broj noćenja koji stranci provode u Srbiji biti nešto veći od tri noćenja, što je i bio cilj Nacionalne asocijacije turističkih agencija.

„Srbiju polako uvodimo među destinacije gde turisti provode vikende, ali i nešto duže vreme kako bi obišli veći deo Srbije“, kaže Seničić.

Između 80 i 90 odsto lokalnih smeštajnih kapaciteta za novogodišnje praznike je već popunjeno, a Seničić navodi da je uobičajena praksa da se na kraju godine kapaciteti rasprodaju, naročito u velikim gradovima, poput Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca.

„Popunjeni su i istočni, jugoistočni, te jugozapadni deo Srbije. Imamo veliki broj stranih gostiju, pre svih, turista iz Bugarske i Rumunije, pa se ti aranžmani rasprodaju i do godinu dana unapred“, naglašava Seničić.

Veći broj gostiju zbog saradnje hotelijera i lokalnih organizacija, ali i bolje infrastrukture

Direktor Jute smatra da je popunjenost kapaciteta smeštaja rezultat dobrog proboja na tržištu hotela, ali i akcija lokalnih turističkih organizacija i Nacionalne turističke asocijacije.

„Istu situaciju imamo i na planinama. Sve je više stranaca. U banjama takođe, one žive i u ovom dobu godine od stranih gostiju“, kaže Seničić.

Navodi da je povećan broj dolazaka turista u Srbiju usledio i zbog poboljšanja infrastrukture, a da su bolje saobraćajnice posebno značajne za goste iz okolnih zemalja, koji u Srbiju ulaze automobilima.

Beograd očekuje rekordan broj noćenja

Beograd takođe očekuje rekordne brojke turista uoči novogodišnjih praznika.

Seničić očekuje veliki broj stranaca u prestonici tokom januara i kaže da je važno da se sezona, takoreći, produžava.

„Sve utiče na dolazak turista, pa tako i brojni programi. Kulturne manifestacije, koncerti na gradskim trgovima na više mesta u gradu. I ne samo u Beogradu. To je motiv i za domaće goste kada menjaju svoja mesta. Vrlo često ljudi iz Beograda putuju za Novi Sad ili za Niš i Kragujevac, kao i u obrnuto“, ističe Seničić.

Cene smeštaja više za 13 odsto

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz oktobra, cene smeštaja su više za 13 odsto, a Seničić smatra da je Srbija i pored skupljih cena konkurentna.

„Sami podaci o kojima smo pričali malopre, a to je povećanje broja gostiju, govore da smo apsolutno konkurentni. Čim imamo povećanje broja dolazaka, to najbolje govori o tome da li su cene realne. Do poskupljenja je moralo da dođe, shodno opštoj inflaciji u zemlji i inostranstvu, i to je realan odnos cene i kvaliteta u ovom trenutku“, naglašava Seničić.

Raste broj dolazaka gostiju iz čitave Evrope, ali i Kine

Seničić ističe da je, pored velikog broja poseta turista iz Bugarske i Rumunije, sve više gostiju iz Mađarske, Turske, Grčke, ali i čitave Evrope, što je bio cilj turističkih agencija, koji je donekle ispunjen nakon uvođenja direktnih letova iz više evropskih destinacija.

„Imamo i veliki broj turista iz Kine, što je direktna posledica linije između Beograda i Pekinga. Čim imate dobru ili laku dostupnost neke destinacije, onda je logična posledica toga veliki broj, ili sve veći broj, gostiju iz te destinacije“, kaže direktor Jute.

Naglašava da kineski turisti postepeno osvajaju Srbiju i da je potrebno da ugostitelji i hotelijeri prilagode svoje navike onome što oni žele da vide i posete u državi.

„Fali nam, pre svega, turističkih vodiča koji dobro govore kineski jezik, ali se na tome radi iz godine u godinu i to je dobar put“, zaključuje direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić.

