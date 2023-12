HITNA POMOĆ PANČEVO: U udesu kod BIG-a povređen pešak, nakon pregleda prebačen u bolnicu

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo, ambulantnih pregleda je bilo 34, od čega desetoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 14, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 16, van grada 18, a u pratnji lekara 5:

-Iz Prijemne ambulante OB Pančevo jedan pacijent je zbog uvećane abdominalne aorte transportovan na UC Beograd-vaskularnom hirurgu,odakle je nakon završene dijagnostike vraćen u Pančevo.

-Iz Starčeva je jedan pacijent zbog povrede glave transportovan u bolnicu-hirurgu.

-Iz Prijemne ambulante OB Pančevo jedan pacijent je zbog moždanog krvarenja transportovan na UC Beograd-neurohirurgu.

-Iz Prijemne ambulante OB Pančevo jedan pacijent je zbog infarkta srca transportovan na IKV“Dedinje“,radi hitne koronarografije.

Intervencije na javnom mestu su bile četiri:

-U knjižari, u Njegoševoj ulici, je pozlilo jednoj osobi koja je nakon pregleda prevezena do bolnice.

-Ispred kafane „Kordun“ je zatečeno alkoholisano lice koje je nakon pregleda prevezeno do bolnice.

-Na putu za Bavanište je pozlilo jednoj osobi u autu. Nakon pregleda je prevezen do bolnice-internisti.

-U Z.Jovinoj ulici, u kafani „Doli bel“, je pozlilo jednoj osobi. Ekipa je mogla samo da konstatuje smrt.

Saobraćajni udes je bio jedan:

-U M.Obrenovića, kog BIG centra, dogodio se saobraćajni udes u kome je povređen pešak na pešačkom prelazu. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen do bolnice.

(Pančevac)