ĐOKOVIĆE ĆE IGRATI JOŠ NEKOLIKO GODINA, NADAL JOŠ SAMO 2024. Argentinac izazvao buru u svetu tenisa

Teniski trener Dante Botini izjavio je da Novak Đoković želi da obori sve preostale rekorde i da ga nije sramota to i da javno kaže

Argentinac je u razgovoru za „La Nasion“ istakao da je teniski nivo srpskog tenisera sa 36. godina neverovatan.

-To je ludo. Morate da mu skinete kapu na tome, čestitate mu i divite se. Uvek je gladan. Nije ga sramota da kaže: ‘Želim da oborim sve rekorde‘. Veoma je dobro što je tako. Ne plaši se. Neverovatno je. Znam kako vodi računa o sebi, kako trenira, tako da me to sve ne čudi previše. Znam koliko je zahtevan prema sebi i svom timu – rekao je Botini.

Otkrio je i šta ga toliko dugo održava u samom vrhu.

– Najveće iznenađednje je da njegove fizičke sposobnosti istrajavaju toliko dugo. Hrani sebe na jedinstven način, vodi računa o sebi. Godinama se bavi jogom, zato je toliko elastičan. Možete biti gladni i radi da nastavite, kao što bi moglo da se desi sa Nadalom ili kao što je moglo da bude sa Rodžerom, ali vam telo kaže da stanete. Rodžer bi nastavio jer voli tenis. Ista stvar se dešava i sa Del Potrom – dodao je Botini.

Nekadašnji trener Grigora Dimitrova, Keja Nišikorija i Nikolasa Đarija je uporedio novu i sada već staru tenisku generaciju.

– Postoji promena. Sa Federerom koji je završio i Nadalom koji je celu godinu van i igra verovatno poslednji put u 2024. godini… Mislim da će Đoković igrati još nekoliko godina, ali nova generacija sa Alkarasom, Sinerom i Runeom je tu. Takođe sa Medvedevom, Zverevom i Cicipasom. Igrači moraju da budu mentalno snažni. Novi igrači ne razmišljaju puno. Igra veoma brzo, veoma jako. Ranije je bilo malo vremena za razmišljanje, sad još manje. Drugi servis je na 200 kilometara na čas, što je bilo nezamislivo. Da li je to dobro ili loše? Ne znam. Teže je za trenera da postavi strategiju, jer se sve promeni u sekundi – zaključio je Botini.

(Pančevac/Sport.alo)

