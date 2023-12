BRAVO ZA PANČEVAČKE LEKARE! Urađena inovativna operacija za obnavljanje hrskavice kolena

U Opštoj bolnici urađenaje hiruška intervencija koja se retko radi i u Srbiji. Zbog oštećenja hrskavice kolena, urađena je biološka operacija bez ugrađivanja veštačkog materijala, a deficit hrskavice obnovljen je sopstvenim tkivom.

Kada se mladom čoveku saopšti da zbog oštećenje hrskavice kolena neće moći da funkcioniše, nije lako. Zahvaljući menadžmentu Opšte bolnice i lekarima koji vole svoj posao i žele da inovativne zahvate, koji se i u Srbiji retko rade, primene u pančevačkoj bolnici, rekao je dr Mihajlo Mitrović, načelnik Oropedije.

-Često se susrećemo posebno sa mladim ljudima sportistima, aktivnim ljudima kod kojih dolazi do oštećenja hrskavice i praktično nema rešenja. Ta oštećenja se lokalizuju na mestu gde prave velike probleme i bolove.

U pančevačkoj bolnici prošle nedelje urađena je po prvi put biloška operacija uz pomoću koje se bez veštačkog materijala obnavlja hrskavica kolena.

-Prošle nedelje sam primio pacijenta 20 godina sa takvim oštećenjem promera do 3 cm u zoni gde se on oslanja najviše i on praktično nije mogao da hoda. Došli smo do zaključka da za njega možemo uraditi nešto što tek dolazi u Srbiju i da pokušamo da mu obnovimo hrskavicu. Praktično smo uradili biološku operaciju, nismo ugrađivali veštački materijal , nego smo skinuli njegovu zdravu hrskavicu, to pomešali sa ćelijama koje mi vadimo iz krvi PIERPI. Ta zdrava hrskavica se izmeša sa PIERPI i napravi se jedna smesa koja se vrati u taj deo. Očekivano je da se taj deficit popuni novom hrskavicom, kaže dr Mihajlo Mitrović .

Naredne godine trebalo da ovakva procedura postane standardna i da i drugi sugrađani kojima je ovaj način lečenja jedini problem budu operisani u našoj bolnici.

(Pančevac/RTV Pančevo)