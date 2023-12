STELLANTIS ĆE U SRBIJI PROIZVODITI DVA MODELA ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA

Testiranje nove električne pande trebalo bi uskoro da počne na ulicama Kragujevca, kako nezvanično saznajemo, a u Stellantisovu fabriku u Srbiji prebaciće se i deo proizvodnje citroena e-C3 iz Slovačke. Tako da će se kod nas proizvoditi dva modela električnih automobila na Citroenovoj platformi.

Igor Vijatov, direktor Automobilskog klastera Srbija, objašnjava da će se u kragujevačkoj fabrici u potpunosti proizvoditi fiat panda, koja će biti redizajniran mali džip, a javnosti će biti predstavljena 11. jula, na godišnjicu Fijata.

„Ovaj model će se proizvoditi isključivo u Srbiji. Električni citroen, koji će se od sledeće godine proizvoditi u Slovačkoj, delom će se sklapati i kod nas“, kaže Vijatov.

Za ta dva vozila postojaće i dve različite varijante baterija: jeftinija, sa manjim dometom do 200 kilometara, i skuplja, sa dometom do 300 kilometara.

„Iako Stellantis pokušava da drži u tajnosti te informacije, dosta toga se već zna. Prema informacijama koje imam, fiat panda koštaće između 20.000 i 21.000 evra. Ako se uzme u obzir da država daje subvencije za kupovinu električnih automobila u iznosu od 5.000 evra, to neće biti skup auto – kaže Vijatov i podseća da je fiat 500 L, koji je pravljen donedavno u Kragujevcu, koštao između 10.000 i 15.000 evra.

Objavljeno je da početna cena citroena e-C3 iznosi 23.300 evra, a prodaja počinje od 2024. godine. Takođe, Citroen je za 2025. godinu najavio i jeftiniju 2-C3 verziju sa dometom do 200 kilometara, a njena cena će biti od 19.900 evra.

Drugi izvor kaže da postoji mogućnost da se u Srbiji proizvodi i hibridna varijanta pande koja bi trebalo da košta oko 15.000 evra. O tome se već spekulisalo u javnosti.

U svakom slučaju, sudeći po ukupnom iznosu donacija namenjenih kupovini električnih automobila u 2024. godini, većina automobila proizvedena u Srbiji namenjena je za izvoz.

Subvencija za kupovinu električnog automobila iznosi 5.000 evra i država je daje preko Ministarstva za zaštitu životne sredine. Subvencije za hibridne automobile se kreću od 2.500 evra za hibride sa emisijom CO2 do 140 g/km, pa do 3.500 evra za plagin hibride sa emisijom CO2 do 50 g/km.

Za 2024. godinu, u ovom momentu je za podršku kupovini ekološki prihvatljivijih vozila opredeljeno 170 miliona dinara. Međutim, ukoliko interesovanje građana bude znatno premašilo predviđeni iznos, kao i prethodnih godina, nastojaće da obezbede dodatni novac, kažu za Bloomberg Adriju u Ministarstvu za zaštitu životne sredine.

Od 2020. godine, zaključno sa budžetskom 2023. godinom, za ove namene ukupno je izdvojeno 992,5 miliona dinara – 2020. godine 120 miliona, 2021. godine 168 miliona, 2022. godine 260,5 miliona, dok je tekuću godinu obeležilo najveće interesovanje do sada za ovu meru i utrošeno je više od 440 miliona dinara.

„U poslednje četiri godine na javni konkurs za podršku kupovini električnih i hibridnih vozila konkurisalo je 895 građana i 1.603 pravna lica, što ukupno čini 2.498 prijava“, navode u ministarstvu.

Da će se u Kragujevcu proizvoditi elektična „panda“ početkom ovog meseca, obelodanio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kada ga je posetila Đorđa Meloni, premijerka Italije.

To je naljutilo sindikat italijanske fabrike u Napulju u kojoj se proizvodi panda. Portparol Stellantisa je tada rekao da im nije konkurencija model koji će se praviti u Srbiji jer će biti na drugoj platformi i drugačije pozicioniran. Time ja faktički potvrdio da će se električna „panda“ proizvoditi u Kragujevcu.

Kragujevačka fabrika FCA će uložiti 162 miliona evra u proizvodnju električne pande. FCA je u većinskom vlasništvu Stellantisa sa oko 66 odsto udela, dok je manjinski partner Vlada Srbije. Država će subvencionisati prozvodnju sa 48 miliona evra.

(Pančevac/eKapija/Bloomberg Adria)