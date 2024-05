BESKRAJNO HVALA NA OGROMNIM USPESIMA Vučić primio boksere: Za sada imamo 3 predstavnika na Olimpijskim igrama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas delegaciju Bokserskog saveza Srbije i članove stručnog štaba i bokserske reprezentacije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o predstavnicima na Olimpijskim igrama.

– 11 medalja su nam osvojile dame, 9 muškarci. Žene su nam uvek u Srbiji uspešnije za medalju ili dve. Za sada imamo 3 predstavnika na Olimpijskim igrama. To su Šadrina, Đirković Sara i Abasova ako se ne varam. A ima u Tajlandu još kvalifikacija, mada je to teško proći. Ako uspete i ako još neko od vas uspe da se plasira na olimpijadu, to je veliki uspeh. Da Srbija ima toliko predstavnika, posle toliko godina. To je ogroman uspeh. I mnogo vam hvala na tome. Ko bude otišao u Pariz imaće ogromnu podršku, a vi se sledeći spremajte za Los Anđeles, da tamo pobeđujete – rekao je Vučić i dodao:

– Beskrajno vam hvala na ogromnim uspesima. Doveo sam pomoćnika ministra finansija koji će zajedno sa Nenadom da sedne da se uskladi sve sa zakonom, da se izgradi veliki bokserski centar na Novom Beogradu, koji će biti nedaleko od Ekspa – rekao je predsednik.

(Pančevac/Novosti)

