ZA HUMANOST RAMPA NIJE PREPREKA Arlov na Jarinju uručio novogodišnje paketiće i stipendije za sedmoro dece sa Kosova VIDEO

Predsednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke Milorad Arlov danas je na teritoriji opštine Raška, nedaleko od administrativnog prelaza Jarinje, podelio novogodišnje paketiće i stipendije za sedmoro dece sa Kosova. Arlov je za Kosovo onlajn kazao da će, uprkos tome što mu je vlada u Prištini zabranila ulazak na Kosovo, humanost i pomoć uvek doći onima kojima je namenjena.

Podsetimo, Arlovu je ulaz na Kosovo zabranjen od juna 2020. godine, zbog čega je poklone dodelio u Raški, blizu administrativnog prelaza Jarinje.

„Hteli smo uoči dočeka da sedmoro dece sa Kosova dobije poseban poklon od nas i da im čestitamo Novu godinu i sve predstojeće srpske praznike u januaru. Došli smo sa ovim veoma vrednim četvoromesečnim stipendijama u ukupnom iznosu od 2.600 evra ili svakom detetu po 100 evra mesečno i poklonima za praznike ovde na Jarinju. Već tri i po godine ne mogu da uđem na Kosovo, samo su me jednom pustili prošle godine za Vidovdan, a do sada sam bio 136 puta. Nisam napravio ni saobraćajni prekršaj na KiM. Dobio sam 19. decembra odbijenicu i uz nju samo jednu rečenicu na engleskom jeziku da mi neće biti dozvoljen ulaz na KiM. Žao mi je što ove stipendije i poklone ne mogu da podelim deci u njihovim kućama. Još negde oko hiljadu i nešto paketića delićemo do Nove godine i 1.500 ćemo podeliti tokom januara širom KiM. Njih su deci sa Kosova poslali njihovi vršnjaci iz Republike Srpske u našoj velikoj akciji koja se zove: „Obradujmo naše vršnjake na Kosovu i Metohiji“, rekao je Arlov.

„Jedan penzioner iz okoline Doboja osam godina stipendira šestoro dece i već je više od 50.000 evra svojih ličnih sredstava poklonio srpskoj deci. Njemu se priključila jedna žena iz Istočnog Sarajeva. Hoće da budu anonimni, to im daje još veću humanost jer neće da se čuju njihova imena, a hoće da pomognu srpski narod i sprsku decu na KiM“, rekao je Arlov.

(Pančevac/Kosovoonline)

