PONOĆ SAMO ŠTO NIJE OTKUCALA Evo gde će Pančevci dočekati Novu godinu!

Verovali ili ne, do dočeka Nove godine ostalo je svega tri dana. I dok se svi preispitujemo gde nam je otišla još uvek aktuelna godina i presabiramo šta je to što smo dobro uradili i koliko smo napredovali, istovremeno planiramo i doček one koja sledi, da je u vedrom duhu i raspoloženju dočekamo, ne bi li ona bila bar jednako uspešna.

Pripreme se lagano privode kraju, domaćice su već isplanirale šta će se naći na njihovoj novogodišnjoj trpezi, mnogi letovi i smeštaji su rezervisani, a mi smo pitali naše sugrađane gde će oni biti u najluđoj noći:

– Novu godinu ću provesti kod kuće, šteta što nema neki koncert u gradu, inače bih otišla, ovako ću sebi spremiti gozbu i proslaviti sa svojima, rekla je naša sugrađanka.

– Za ovu godinu devojka i ja smo odlučili da odemo do Novog Sada, tamo ćemo proslaviti Novu godinu u jednom klubu, a onda ćemo prošetati i do trga, čuli smo da su pripremili neki program. Tamo živi moj drug, pa ćemo zajedno sa njim i njegovom devojkom dočekati 2024. godinu. Nemamo neka očekivanja, al’ nadam se da ćemo se super provesti.

– Ove godine mi prvi put dolazi sin sa devojkom, tako da ću upoznati buduću snajku i nadam se da ću u 2024. postati svekrva i možda baka. Pripremiću sarmu, supu, rusku salatu, kiflice i neki dezert, nadam se da će nam biti lepo.

– Ići ću sa društvom u Temišvar, tamo smo uzeli privatni smeštaj tako da ćemo prespavati nakon dočeka i sutradan ćemo provesti dan u gradu. Videli smo da je prelepo ukrašen, nadam se da je tako i uživo. Iako ima raznih tura, odlučili smo se za naš prevoz, valjda će nas izaći jeftnije.

– Idem u Milano sa društvom, iskoristili smo ,,crni petak“ da ugrabimo dobru ponudu, idemo prvi put, ali verujem da će biti dobro. Imamo i ekskurziju do Lugana narednog dana, tako da ćemo obići malo i Švajcarsku. Prošle godine smo bili u Beču, gde nije bilo nekog zanimljivog programa, čak je i vatromet bio bolji ovde u Pančevu. Nadam se su se Italijani više potrudili.

Gde god bili i ma koliko vam možda ovaj praznik nije važan, potrudite se da ugodite sebi i da u lepom raspoloženju dočekate Novu godinu, jer sreća je u sitnicama koje sami izaberete.

(Pančevac)

STEVANOVIĆ I DEDA MRAZ PODELILI PAKETIĆE

DEDA MRAZ STIGAO I NA KOTEŽ Na radost mališana, spustio se sa vrha stambene zgrade i doneo im paketiće