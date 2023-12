PANČEVCI, JOŠ JEDAN PROLEĆNI DAN PRED VAMA Najviša dnevna temperatura do 12 stepeni

Još jedan prolećni dan je pred nama. Jutarnja temperatura u Srbiji od -3 do 4 stepena, najviša do 16 stepeni. U Pančevu jutro maglovito, uz slab mraz, tokom dana vedro i toplo, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.

Ujutro ponegde slab mraz, a u nizijama, po kotlinama i dolinama reka niska oblačnost ili magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano ili malo oblačno i natprosečno toplo. Vetar slab do umeren, južnih smerova, u južnim predelima zapadni. Najniža temperatura od -3 do 4, a najviša od 10 do 16 stepeni. Tokom noći u nizijama, po kotlinama i duž rečnih tokova ponovo formiranje magle ili niske oblačnosti.

U subotu ujutro po kotlinama i dolinama reka magla. Tokom dana prolazno naoblačenje, ali će se zadržati uglavnom suvo, na severu Srbije tek ponegde je moguće slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 8 do 16 stepeni.

U nedelju suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 6, a najviša od 9 do 15 stepeni.

