HITNA POMOĆ PANČEVO: U Ulici Oslobođenja jedna osoba pala i povredila glavu, prevezena do bolnice

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo, ambulantnih pregleda je bilo 41, od čega dvanaestoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 16, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 5,van grada 11,a u pratnji lekara 3

-Iz Prijemne ambulante Opšte bolnice Pančevo jedan pacijent je zbog infarkta srca transportovan na UC Beograd – angio sala.

-Iz Zdravstvene ambulante „Gornji grad“ jedan pacijent je zbog bolova u grudima transportovan u bolnicu – internisti.

-Iz SHMP jedan pacijent je zbog otežanog disanja prevezen u bolnicu.

Tri intervencije na javnom mestu

-U Ulici Oslobođenja, kod groblja, jedna osoba je pala i povredila glavu. Nakon pregleda je prevezena do bolnice.

-U Svetozara Miletića, ispred broja 10a,a lkoholisana osoba je pala i povredila glavu. Nakon zbrinjavanja je prevezena do bolnice.

-Ispred pekare AS jedna osoba je povredila ruku i nakon pregleda je prevezena do bolnice.

Saobraćajnih udesa nije bilo.

