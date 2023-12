NATPROSEČNO TOPLO ZA KRAJ GODINE Do 8 stepeni u novogodišnjoj noći

Poslednjeg dana 2023. godine preovlađivaće sunčano vreme. Tokom popodneva će pritisak biti u padu, pa se tokom novogodišnje noći očekuje naoblačenje. Jutarnja temperatura od -2 do 6, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U najluđoj noći od nule do 8 stepeni.

Ujutru u južnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima slab mraz, a po kotlinama i rečnim dolinama magla.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, suvo i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od -2 do 6, a najviša od 12 do 16 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije oko 8 stepeni.

U novogodišnjoj noći suvo sa temperaturom od 0 na jugu Srbije do 8 stepeni u Beogradu, ali uz postepeno naoblačenje sa severa.

Prvog dana nove godine moguća slaba kiša

U ponedeljak, naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne i uveče proširiće se i na ostale krajeve uslovljavajući mestimično slabu kišu.

Posle podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti u svim predelima, osim na jugu i istoku zemlje. Vetar slab i umeren u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 10 do 15 stepeni, u Timočkoj Krajini hladnije oko 7 stepeni.

(Pančevac/RTS)