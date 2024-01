„PANČEVAC“ NA RADIONICI VEZA I TKANJA U OMOLJICI FOTO I VIDEO

Tek što su zakoračile u 2024. godinu, a srca Omoljčanki već kucaju u ritmu kreativnosti i nove snage. Redakcija „Pančevca“ zaronila je večeras u čarobni svet starih zanata na prvom času Radionice veza i tkanja održanom u prostorijama Udruženja žena „Omoljčanke“ u Omoljici.

Iako je uvodni čas trajao puna četiri sata, vreme je brzo proletelo među raznobojnim koncima, iglama i drvenim đerđefima. Polaznice su se, uz veliko strpljenje i posvećenost, oprobale u različitim tehnikama veza. Naučile su kako pravilno držati iglu, birati boje konca i stvarati umetnička dela od najosnovnijih elemenata.

Kako je za „Pančevac“ otkrila mentorka Jelena Bojović, konzervatorka tekstila, kostimografkinja i šefica radionice za održavanje etnografskih predmeta Nacionalnog ansambla „Kolo“,vez je zanat koji je sve popularniji među mlađim ženama i ovakve radionice su prilika da se ova tradicionalna tehnika dorade tekstila vrati u domove iz kojih je i potekla.

„Ljubav prema tekstilu me je usmerila da više volim istorijski kostim nego modernu odeću tako da sam se uvek vraćala osnovama i tome kako se u prošlosti izrađivala odeća. Kroz svoje bogato iskustvo sakupljala sam tradicionalne veštine izrade i dorade tekstila. Današnju obuku počele smo vezom po broju, to je vrsta veza gde se bod pravi tako što brojimo niti tkanine na kojoj radimo, to je najlakše za početnice jer svaka rupica vodi u određenom smeru, smatram da je to najbolje za neki početak, neko upoznavanje sa ovom tehnikom“, rekla je Jelena.

Ona je dodala da zahvaljujući ovakvim radionicama vez živi i postaje sve više popularan.

„Mnogo sam radosna što danas vidim ovoliki broj žena na radionici u Omoljici, posebno što su sve one različite starosne dobi. Nekada je vladalo mišljenje da se vezom bave samo starije žene, ali to se poslednjih godina drastično promenilo. Mlade žene dolaze sa velikom voljom i entuzijazmom da nauče tehnike ovog zanata jer je vez sve popularniji, kako u Srbiji tako i u svetu. Pogledajte samo modnu kuću „Šanel“, ona ozbiljno promoviše vez“, istakla je Jelena.

Polaznice radionice su, osim sticanja veština veza, imale priliku da razmene priče i iskustva, stvarajući snažnu zajednicu koja neguje ljubav prema ručnom radu.

„Na društvenim mrežama svakodnevno pratim rad vezilja iz celog sveta. Kao mala sam radila goblene i kuvarice, ali je to bilo pre tri decenije. Kada sam videla najavu za ovu radionicu obradovala sam se jer mi je ostala želja da naučim da vezem. Imam i dve unuke, nadam se da ću uspeti da deo znanja prenesem i na njih“, otkrila je Dragana Tajdić, jedna od polaznica.

Ideja radionice nije samo prenošenje veština veza, već i osnaživanje žena u razvijanju tradicionalnih zanata kako bi sačuvale bogato nasleđe, nastavile tradiciju i započele svoje poslove.

„Ovo je moj prvi susret sa vezom, do sada sam radila samo makrame ali volim ručne radove, posebno detalje. Ovde ću naučiti neke osnove koje planiram da iskoristim u budućnosti za nove projekte“, rekla je Marija Nikolić, mlada mama i polaznica radionice.

Kako objašnjava Slavica Polić, predsednica Udruženja žena „Omoljčanke“, ova radionica naišla je na veliku podršku institucija koje su prepoznale značaj očuvanja tradicije, unapređenja veština žena sa sela i izgradnje zajednice koja ceni ručni rad.

U Udruženju žena „Omoljčanke“ u toku je i tradicionalni Božićni bazar rukotvorina koji traje do 6. januara a na kojem posetioci mogu pazariti jedinstvene domaće rukotvorine poput: božićnih ukrasa, ručno izrađenih suvenira, heklanih radova, ukusnih domaćih delišesa, organskih igračaka, toplih pletenina i prirodne kozmetike.

„Zavod za ravnopravnost polova i Grad Pančevo su naša ogromna podrška u ovom projektu, oni su prepoznali značaj ove radionice i omogućili nam da obučimo žene sa sela tehnikama veza i tkanja, ali i preduzetništva. Imamo i „zeleno svetlo“ naše lokalne zajednice u Omoljici, tako da se nadamo da će iz naših prostorija izaći desetine osnaženih žena spremnih da primene stečena znanja u nekom svom budućem poslovnom poduhvatu“, rekla je Polićeva.

Očekuje se da će ova obuka doprineti jačanju ženske zajednice, podržati prenošenje tradicionalnih znanja na nove generacije i podstaći razvoj poslovnih poduhvata među polaznicama. Udruženje žena „Omoljčanke“ tako postaje centar očuvanja tradicionalnih zanata, ali i mesto osnaživanja žena u ruralnim sredinama kroz edukaciju i podršku razvoju preduzetništva.

