DRAMA U SLOVENIJI Turisti zarobljeni u Križnoj jami, ronioci pokušavaju da dođu do njih VIDEO I FOTO

U Križnoj jami u cerkničkom kraju u Sloveniji zarobljena je tročlana porodica i dva vodiča. Oni su zarobljeni u pećini zbog obilnih padavina. Spasavanje je i dalje u toku, pošto grupa, koja je inače u dobrom stanju, ne može da se vrati na površinu zbog nabujale vode. Sa ljudima u pećini je izuzetno je teško uspostaviti kontakt pošto su od ulaza u udaljeni više od dva kilometra, a roniocima je potrebno tri do četiri sata da dođu do njih.

Zbog obilnih padavina petoro ljudi, dva vodiča i tročlana porodica – majka, otac i ćerka – ostali su zarobljeni u Križnoj jami u cerkničkom kraju, do koje se može doći samo čamcem, potvrđeno je JRS. nas. Pošto grupa još uvek nije izašla iz pećine uputili su pozvi za pomoć.

Kako je na konferenciji za novinare objasnio regionalni komandant CZ za Notranjsku i krš Sandi Ćurk, grupa je u pećinu ušla u sastavu amaterske grupe, jedan od vodiča je bio licenciran, a drugi je pripravnik. On je dodao da vremenski uslovi nisu pogodni za posetu.

Na lice mesta upućeno je više spasilačkih jedinica, kako je saopštila uprava. Intervenisali su pećinski spasioci i ronioci iz pećinskih spasilačkih zajednica Postojna, Ljubljana i Novo mesto u toku noći i dostavili im hranu i vodu kao improvizovani logor, koji je takođe zagrejan. Curk je dodao da će danas u 14 časova krenuti sa drugim ronjenjem i takođe im dostaviti lekove.

Zarobljena grupa, sa kojom je speleolog veoma iskusan, sa sobom je imala rezervnu opremu za hitne slučajeve.

„Zarobljeni su u suvom i bezbednom prostoru iza sifona, ali veoma duboko u pećini, pored poprečnog zida“, rekao je Zakrajšek za N1 i dodao da su zarobljeni ljudi na 2.400 metara od ulaza u pećinu, a roniocima je potrebno do četiri sata da stignu do njih. On je na konferenciji za novinare dodao da samo oni koji imaju dozvolu mogu da zarone u pećinu.

Kada će biti spaseni?

Spasavanje i dalje traje, ujutru su se ekipe smenjivale na terenu, a u pomoć je pritekla i pećinsko-spasilačka zajednica iz Kranja, a tu su i ronioci civilne zaštite za brze intervencije.

Nije sasvim jasno kada će zarobljeni ljudi moći da budu spaseni iz pećine, jer sve zavisi od toga kada će nivo vode pasti.

„Nadamo se da ćemo ih spasiti u ponedeljak uveče“, dodao je Zakrajšek jutros.

Ako do tada spasavanje ne bude sprovedeno, tim za snabdevanje hranom i vodom ponovo će krenuti do porodice i vodiča.

„U pripremi su svi scenariji, u slučaju niskog vodostaja spasavanje će biti sprovedeno brzo. Ako ne, nastavićemo da radimo u smenama od 12 sati“, dodao je Zakrajšek na konferenciji za novinare.

Ronioci plivaju do ulova u grupama od dva do pet.

Šef tehničkog ronilačkog tima Damir Podnar dodao je da je situacija po pitanju vodostaja veoma neizvesna, ali da će u svakom slučaju doći do porodice – bilo drugim čamcem sa zalihama hrane ili spasilačkim čamcem.

Prema podacima JRS, ovo je prvi udes u Križnoj jami.

„Logistički je to velika stvar“, rekao je načelnik PGD Cerknica Matjaž Knap, koji je među prvima došao na intervenciju.

Sinoć, u kasnim večernjim i noćnim satima vatrogasci su osvetlili mesto događaja, obezbedili struju.

Križna jama je pećinski sistem dugačak 8273 metra ispod prostora između Bloka, Loškog i Cerkniškog polja. Pripada otvorenim pećinama sa kontrolisanim ulazom i turističkim pećinama. Karakteristika pećine je lanac podzemnih jezera sa smaragdno zelenom vodom. U smislu biološke raznovrsnosti, Krsta pećina je četvrti najveći poznati pećinski ekosistem na svetu. To je jedna od najlepših i najbolje očuvanih pećina na svetu.

(Pančevac/N1/Jamarska reševalna služba)