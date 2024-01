MILOŠ BIKOVIĆ POSTAO OTAC: Porodila se njegova supruga Ivana i na svet donela dečaka

Miloš Biković zvanično je postao otac, ekskluzivno saznaje Nova.rs.

Kako ekskluzivno saznaje Nova.rs, njegova supruga Ivana se upravo porodila i na svet donela dečaka.

Ranije je za Nova.rs, ekskluzivno u emisiji „PopTok“ autora i voditelja Pera Jovovića, pričao o očinstvu.

„Pročitao sam da niko nikada nije zažalio zbog novog života, samo što nisi ranije postao roditelj. Mi prvo mislim da treba da odrastemo da bismo dobili dete, ali to je zez, prvo dobiješ dete pa odrasteš. tek tada živiš za nekog drugog. Lek i pelcer za ego je dobiti dete. To te vrati nazad, to je normalno. Sve sugeriše, moraš da budeš lep, mlad, uspešan, da si kul, da se kulturno uzdišeš, da pratiš dešavanja, da budeš građanski aktivan, politički angažovan, sve te bombarduje i ti zaboraviš onda šta moraš, a šta ne. Najvažnije je imati novi život“, rekao je BIković o roditeljstvu.

„To jednostavno osetiš. U nekom trenutku se zapitaš. Ja sam ostvarno mnogo toga u svom životu, sada je sve ponavljanje jednog istog, to je samoostvarivanje koje nema smisla. Vrtiš se u krug. Kad ne znaš šta ti je, napravi dete – to je stara mudrost. Ovo zvuči dosta jednostavno, ali zapravo jeste jednostavno, ti možeš naći hiljadu ali, a svako ali je samo izgovor. Ne mislim da svako treba da usvoji to, samo ja tako mislim“, ispričao je Biković za „PopTok“.

Sa porodicom će živeti na relaciji Beograd – Moskva.

„Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo – vamo. Moj život je moj život. Deca će biti isti kao i ti. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da im pomognem, ali ne mogu da zaustavim svoj život, ne mogu da se odreknem svega – poludeo bih. Deci lud otac ne treba. Treba naći neki balans“, rekao je Biković u „PopTok-u“.

„Za mene Ivana i porodica znači – sidro. Usidrenje. To je neka kontrateža svim mojim ludilima. U jednoj rečenici“, zaključio je Biković.

(Pančevac/Nova.rs)