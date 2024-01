PANČEVCI, DOBRO SE OBUCITE!

Do subote ledeni dani. Visok vazdušni pritisak zahvata gotovo celu Evropu donoseći suvo, ali hladno vreme. Sa severoistoka, iz Sibira stiže hladna vazdušna masa. Ujutru umeren i jak mraz, najviša dnevna temperatura od -4 do 1 stepen.

U Srbiji danas pretežno sunčano, ali hladno vreme. Najniža temperatura u većem delu zemlje od minus 10 do minus 5, lokalno i niža, najviša od minus 4 do 1 stepen Celzijusa.

Uveče i u toku noći mestimično stvaranje magle.

U Pančevu ujutro vedro uz umeren mraz, tokom dana hladno uz sunčane intervale. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od minus 9 do minus 6, najviša oko minus 2 stepena Celzijusa. Uveče i u toku noći magla.

Do kraja sedmice u jutarnjim satima umeren do jak mraz, u većini krajeva sa temperaturom od minus 10 do minus 4 stepena, lokalno i nižom.

U četvrtak po kotlinama, nizijama i dolinama reka maglovito i hladno uz kratkotrajno razvedravanje sredinom dana.

Krajem dana na severu, a tokom noći i u petak u svim krajevima novo naoblačenje uz povremeno provejavanje slabog snega.

Za vikend suvo uz delimično razvedravanje i uz manji porast dnevnih temperatura, a otopljenje će biti izraženije u prvom delu naredne sedmice, kada se očekuju i nova naoblačenja sa kišom i snegom.

(Pančevac/RTS)