ĐOKOVIĆ PRVI NOSILAC NA AUSTRALIJAN OPENU Ovako izgleda ovogodišnja lista!

Novak Đoković nalazi se u Melburnu gde juri 11. trofej na Australijan openu.

Najbolji teniser sveta je taj koji predvodi nosioce na prvom grend slemu. U konkurenciji teniserki je to Iga Švjontek.

Đoković je u Australiji odradio trening sa Aleksandrom Zverevim. Nemac je bio jako dobar sparing partner, što za srpskog asa može biti važno za nastup u Melburnu.

Official seeds for the Australian Open pic.twitter.com/hdeJB5hWtL

