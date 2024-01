POZNATO KADA STIŽE JOŠ JEDAN NALET SNEGA: Objavljena detaljna prognoza za januar

Prema vremenskoj prognozi meteorologa Đorđa Đurića, sutra će se temperature kretati od -4 do 0 stepeni, a na severu Vojvodine, u Negotinskoj Krajini i na krajnjem jugu Srbije do 4 stepeni.

U petak i za vikend hladno, a u noći između petka i subote i u subotu u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima može biti i malo snega, ali se ne očekuju značajnije količine. Iako će narednih dana biti sunčanije, usled hladnog vremena, manji snežni pokrivač zadržaće se do kraja sedmice.

Sledi otopljenje

– Početak sledeće sedmice doneo bi Srbiji blago otopljenje, uz temperature oko 5 stepeni. Sve više bi jačala ciklonska aktivnost sa Atlantika, a sa njim bi stizala i osetno toplija vazdušna masa sa jugozapada, a snežni pokrivač u nižim predelima već bi se u potpunosti otopio do ponedeljka.

Sredinom sledeće sedmice, odnosno oko 17. januara, u Srbiji bi bilo osetno toplije vreme, uz temperature i iznad 10 stepeni, a ponegde bi bile i do 15 stepeni. Očekuju se i izražena južna strujanja, uz pojačan južni vetar, a u košavskom području i na planinama jugoistočni vetar imao bi povremeno i olujne udare.

Sledeće sedmice biće uslova povremeno i za kišu, a snežni pokrivač bi se značajnije otopio i na višim planinama. Relativno toplo vreme zadržalo bi se do oko 20. januara, a treća dekada januara donela bi zahlađenje i pad temperature na oko 0 stepeni, pri čemu bi vreme bilo u skladu sa kalendarom, a kiša bi prešla u susnežicu i sneg. Dakle, do kraja sedmice nad Srbijom se zadržava zimsko vreme, nakon čega bi sledeće sedmice došlo do otopljenja.

Ipak, treća dekada januara donela bi za sada zasigurno zahlađenje, pa i sneg u nižim predelima. Iako su dugoročne prognoze manje pouzdane, sadašnji proračuni govore da se slično vreme očekuje i u nastavku zime.

Nažalost, aktuelni snežni pokrivač ne odlikuje se preteranom visinom, ali nakon prolećnog perioda, vreme u Srbiji je konačno u skladu sa kalendarom. Zahlađenje koje je zahvatilo Srbiju, potpuno je normalno i uobičajeno za naše područje u ovom delu godine. Nema mesta panici i potrebno je samo se prilagoditi aktuelnim vremenskim uslovima – poručuje Đurić.

PANČEVCI, DOBRO SE OBUCITE!

(Pančevac/Telegraf)