NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA: Poznato do kada će trajati ledeni dani u Srbiji

I današnji dan doneo je Srbiji veoma hladno vreme. Najhladnije je u Beogradu i na severoistoku Srbije sa -6°C, a toplije je čak i na planinama. Razlog je temperaturna inverzija, odnosno pojava da temperatura vazduha umesto da opada, raste sa visinom. U tom sloju javlja se i magla, dok je iznad tog sloja vedro, zbog čega je magla u nizijama i kotlinama, a vedro u brdsko-planinskim predelima.

Vedro je i na severu Vojvodine, na istoku Srbije i na krajnjem jugu Srbije, uz temperature do 4°C.

Slično vreme očekuje se i tokom večeri i noći.

Hladno vreme zadržaće se do nedelje. Ujutro se očekuje umeren i jak mraz. Temperatura i do -10°C, lokalno i niže, a tokom dana u pojedinim predelima i dalje ispod 0°C, a na istoku će biti do 4°C.

Inače, ledeni dan je termin u meteorologiji koja označava da temperatura tokom celog dana iznosi ispod 0°C.

U subotu se u oblasti Homolja i na planinama istočne Srbije očekuje i pojava provejavanja slabog snega.

U nedelju tokom dana sunčano i toplije vreme, uz maksimalne temperature od 2 do 8°C, u Beogradu do 5°C.

Nakon veoma hladne ove sedmice i vremena u skladu sa kalendarom, početak sledeće sedmice doneće prodor toplog fronta i blago otopljenje, ali i padavine. Očekuju se kiša u nižim, sneg na višim predelima, a u početku susnežice i ledene kiše može biti ponegde u nižim predelima, zbog toga što će podloga i niži sloj atmosfere i dalje biti hladniji od vazdušne mase iznad i one koja bude dolazila sa zapada i jugozapada.

Dakle, uslediće postepeni porast temperature vazduha, da bi potom usledio oko 17-18. januara usledilo osetnije otopljenje, uz temperature do 15°C.

Postepeno zahlađenje prema trenutnim prognozama usledilo bi kako bude odmicala treća dekada januara.

(Pančevac/Telegraf)