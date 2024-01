JKP GREJANjE Kvarova na mreži nema, radijatori vrući

Baš je, što bi se reklo, „zagudilo” tokom i neposredno posle novogodišnjih i božićnih praznika: napolju ciča zima, temperature ispod nule, pod nogama led, prekriven snegom… Jedva da su pomagala i dva debela džempera ispod najtoplijih jakni i kaputa kada se peške krene kroz grad. Ali ono što je radovalo korisnike daljinskog grejanja, pošto bi došli u stanove, radijatori su bili vrući.

Ovu uslugu obezbeđuje JKP „Grejanje”, pa smo s direktorom ovog javnog komunalnog preduzeća Predragom Živkovićem razgovarali o trenutnoj situaciji u Pančevu kada se o ovoj temi radi. Naravno, ponovili smo još neke važne momente u vezi s funkcionisanjem trenutno jedne od najvažnijih javnih gradskih službi.

PANČEVAC: Znamo da na teritoriji grada Pančeva oko 20.000 domaćinstava za grejanje koristi čvrsta goriva i struju, oko 2.000 gas, a da se njih oko 13.500 greje daljinski. Usred smo grejne sezone, kako teku stvari?

PREDRAG ŽIVKOVIĆ: Zahvaljujući dobroj pripremi u toku leta prethodne godine, do sada nismo imali većih kvarova na mreži koji bi zahtevali prekid isporuke toplotne energije za naše korisnike. Proces proizvodnje i isporuke toplotne energije odvija se planiranom dinamikom. Da kucnem u drvo, većih problema nema, sve ide po planu, zaposleni daju svoj maksimum kako bi sugrađankama i sugrađanima obezbedili tople domove.

• Šta je bio preduslov da ne dolazi do iznenađenja?

– Kvalitetna priprema: i prošle godine smo blagovremeno razmišljali o novoj sezoni i o tome da eventualne probleme svedemo na minimum. Nakon zakonskog završetka prethodne grejne sezone usledio je period remonta – u sistemu smo uočili gubitke na mreži na pojedinim deonicama, tako da su to bili prioriteti. Septembra 2023. godine započeto je punjenje sistema vodom, a početkom oktobra je proveren i pritisak.

• Na koje prioritete mislite?

– Pored ovih koje sam pomenuo, to su bili delom dotrajali ventili i šahtovi, koji su zamenjeni. Izvršeni su radovi na deonicama vrelovoda u Vršačkoj ulici, ulicama Braće Jovanovića, Veljka Vlahovića i Joakima Vujića, na Keju Radoja Dakića i Trgu mučenika, kao i u ulicama Žarka Zrenjanina i Bate Mihailovića. Pored zamene delova vrelovoda, uradili smo i kompletnu rekonstrukciju šahtova na magistralnom vrelovodu u Ulici Stevana Šupljikca. Prisetimo se, prošle grejne sezone upravo na pomenutom magistralnom vrelovodu imali smo havariju koja je izazvala privremeni prekid u isporuci toplotne energije za korisnike naselja Tesla i Strelište. Ukupna dužina toplovoda u našem gradu iznosi 72 kilometra, tako da se, s obzirom na starost toplovodne strukture, zanavljanje uvek radi po prioritetima. I zato se nadamo da ćemo ovu sezonu privesti kraju bez većih kvarova na mreži.

• Ima li dovoljno energenata za celu sezonu? Kolike su temperature u stanovima?

– Kao što je i bilo najavljeno iz Ministarstva, ne bi trebalo da postoji problem sa snabdevanjem energentom. Naša toplana je jedna od sedamnaest u državi koje kao energent u potpunosti koriste gas. Prema planu i iz tog razloga mi smo u kategoriji povlašćenih potrošača, jer alternativa gasu u našem slučaju ne postoji. Kod nas je i dalje na snazi gradska Odluka o isporuci toplotne energije, koja u jednom članu definiše prosečnu temperaturu u stanu. Naime, JKP „Grejanje” je dužno da obezbedi svim svojim korisnicima temperaturu od 20 stepeni u stanu, sa plus-minus dva stepena odstupanja. U toku protekle sezone susretali smo se s najavom da može doći do poremećaja u isporuci energenta usled svetske energetske krize. Mislim da smo danas daleko od toga i da ćemo uspeti da obezbedimo njegove dovoljne količine bez problema.

• Kažite nam nešto o aktuelnim projektima.

– Najaktuelniji projekat na kojem se trenutno radi jeste „Energetska sanacija stambenih objekata”. U saradnji s Ministarstvom energetike i Gradom Pančevom, raspisan je konkurs za sanaciju onih stambenih jedinica koje imaju potrošnju energije veću od prosečne. Naravno, radi se o objektima koji su priključeni na sistem našeg centralnog grejanja. Nakon završetka konkursa biće izabran konsultant sa obavezom da uradi analizu koja će jasno pokazati stepen uštede. Nadamo se da će ovi konkursi biti aktuelni svake godine, kako bismo uspeli da u narednoj deceniji popravimo energetsku sliku i značajno uštedimo energiju.

• Koliko znamo, postoje i neke „futurističke” ideje čija se realizacija sprema ili je već u toku. O čemu se tu radi?

– Pančevačka toplana je jedna od retkih u Srbiji koje su krenule sa implementacijom sistema obnovljivih izvora energije. U pitanju je proizvodnja tople sanitarne vode za potrebe stanovnika naselja Kotež 2. U odnosu na ukupnu proizvodnju toplotne energije, to je i dalje zanemarljiva količina. Decenija koja je ispred nas biće obeležena sve većim učešćem obnovljivih izvora energije u daljinskom sistemu grejanja. Zato je glavna misija JKP-a „Grejanje” da prati trendove u ovoj oblasti i da se prilagođava promenama koje slede. S tim u vezi, trenutno se radi na nekoliko projekata u različitim fazama. U pitanju je dobijanje toplotne energije iz geotermalnih izvora, kao i projekat termosolara. Naime, već nekoliko godina se rade analize geotermalnog potencijala u blizini toplane Kotež. Zbog ograničenja u vidu sredstava neophodnih da se pokrene ovaj vid proizvodnje toplotne energije, Grad Pančevo i JKP „Grejanje” odlučili su se za varijantu javno-privatnog partnerstva. Nakon urađene studije izvodljivosti i dobijanja pozitivnog mišljenja komisije za javno-privatno partnerstvo ostaje nam vreme za izbor zainteresovanog privatnog partnera. Kada govorimo o solarnoj toplotnoj energiji, trenutno se radi na modifikaciji studije iz 2019. Neophodno je to uraditi jer je došlo do promene cena na tržištu. Po novoj studiji, projekat će obuhvatati solarno polje od nekoliko desetina hektara. Preliminarne računice pokazuju da ćemo, kada se ovo realizuje, imati gotovo 50 odsto energije iz obnovljivih izvora. Kao i za prethodni projekat, usled velike vrednosti vrlo je verovatno da ćemo pomoć tražiti takođe u privatnom partneru. Vreme koje je ispred nas poslužiće nam da se bavimo ovim alternativnim i ekološki najčistijim tehnologijama.

• Nova godina je mlada, tek je krenula. Imate li poruku za čitateljke i čitaoce „Pančevca”?

– Neću biti posebno originalan, reći ću ono što je najvažnije: svima želim zdravlje, sreću, uživanje u društvu porodice i prijatelja. A, dok je zima, hladnoće se u stanovima nemojte bojati – na vas misli JKP „Grejanje”…

S. Trajković

