U VOJVODINI UJUTRU KIŠA I SNEG U toku dana temperatura do 7 stepeni

Oblaci će rano ujutru Vojvodini i zapadu Srbije doneti sneg i kišu koja će se ponegde lediti na tlu. Do kraja dana padavine se očekuju i na jugu zemlje, uz istovremeno razvedravanje na severu. Stiže i hladni front i spušta temperaturu. Ujutru jak mraz od -12 do -2, po pojedinim kotlinama i na jugoistoku i hladnije, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni.

Ujutro i pre podne na severu i zapadu Srbije prolazno naoblačenje sa mešovitim padavinama: snegom i kišom, koja će se lokalno lediti na tlu.

Zbog ledene kiše i niskih temperatura u većem delu Srbije biće na snazi narandžasto meteo-upozorenje.

U toku dana ovo naoblačenje će se izmeštati ka jugu i istoku zemlje uz slabljenje padavina, ali i uz istovremeno razvedravanje sa severozapada Srbije.

Vetar slab do umeren, ujutro južni, tokom dana zapadni i severozapadni, u Timočkoj Krajini u pojačanju.

Najniža temperatura od -12 do -2 stepena, po pojedinim kotlinama i na jugoistoku Srbije lokalno i niža, a najviša od 2 do 7 stepeni.

Sutra nešto toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza Svim hroničnim bolesnicima se savetuje dodatna pažnja zbog relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati nervno labilni, kao i kardiovaskularni i respiratorni bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenljivog raspoloženja, bolova u mišićima i pada koncentracije. Neophodan je povećan oprez u saobraćaju.

(Pančevac/RTS)

