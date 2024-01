UGRIZI SU UVEK PRLJAVI Čuvamo se pasa, ali kad čovek ugize čoveka rane su opasnije

Neobične povrede česte su na ORL odeljenju Opšte bolnice. Nedavno se dogodilo da je čovek ujeo čoveka, a zašto te povrede teže zarastaju i lakše se inficiraju nego kada nas ujede životinja, objasnio je doktor Veljko Božić načelnik odeljenja.

Neobične povrede česte su na ORL odeljenju Opšte bolnice. Nedavno se dogodilo da je čovek ujeo čoveka, a zašto te povrede teže zarastaju i lakše se inficiraju nego kada nas ujede životinja, objasnio je doktor Veljko Božić načelnik odeljenja.

Da je pas ujeo čoveka priča je koju možemo da čujemo, ali da čovek ujede čoveka retko se sreće, bar tako mislimo. Drugačiju priču nam je potvrdio doktor Veljko Božić, načelnik ORL odeljenja Opšte bolnice Pančevo.

– To su ređi slučajevi ,ali dešava se. Sada smo imali ujed, dva momka su se pobila i u sred rasprave jedan je ujeo drugog za obraz i odgizao mu površinski deo kože.

Bilo je i drastičnijih primera kada je čoveku zubima odgriženo celo uvo, kaže doktor Božić

– Imali smo i nekolko otkidanja parčeta uha i celog uha . Jedno uvo od tih smo spasili i ušili , iako je uvo donešeno naknadno , ima i takvih povreda na svu sreću manje. Ugrizi su uvek prljavi, imali smo ujede pasa i to se lepo završavalo, a kada čovek ujede onda to dugo traje i može doći do infekcije, ističe Božić.

Koliko god bili iznenađeni, čuvamo se i bojimo pasa, ali ponekada i mi ljudi iznenadimo na šta smo sve spremni da uradimo kada smo ljuti.

Bilo je i drastičnijih primera kada je čoveku zubima odgriženo celo uvo, kaže doktor Božić

– Imali smo i nekoliko otkidanja parčeta uha i celog uha. Jedno uvo od tih smo spasili i ušili, iako je uvo donešeno naknadno, ima i takvih povreda na svu sreću manje. Ugrizi su uvek prljavi, imali smo ujede pasa i to se lepo završavalo, a kada čovek ujede onda to dugo traje i može doći do infekcije, ističe Božić.

Koliko god bili iznenađeni, čuvamo se i bojimo pasa, ali ponekada i mi ljudi iznenadimo na šta smo sve spremni da uradimo kada smo ljuti.

(Pančevac/TV Pančevo)

