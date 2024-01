NE BACAJTE VREO PEPEO U KONTEJNERE Godišnje se uništi između 50 i 100, a troškove snose građani!

Javno komunalno preduzeće „Higijena“ svake godine tokom zimskih meseci apeluje na Pančevce da ne bacaju žar i vreo pepeo u kontejnere, jer se oni na taj način oštete i više ne mogu da se upotrebljavaju. Osim štete na kontejnerim, mogu da se zapale i kamioni koji su veoma skupi, ali i da se povrede radnici ovog komunalnog preduzeća.

Svake zime nekoliko desetina kontejneria JKP „Higijena“ bude uništeno zbog bacanja žari ili vrelog pepela u ove posude. To stvara milonsku štetu ovom preduzeću, naglašava Mišo Marković, direktor Higijene. Osim toga, vreo žar može da dospe i do autosmećara i da napravi još veću štetu.

– Bilo je zamalo, ali brzom intervenicjom zaposlenih koji su bili na tom autosmećaru brzo je ugasila taj požar i štete su velike. Možemo da napomenemo da jedan plastični kontejner je do 30 hiljada, a metalni su još skuplji i do 45 hiljada dinara. Autosmećari su od 18 do 30 milina dinara, a svu tu štetu plaćamo mi građani Pančeva. Zadnji požar se dogodio prošle nedlje u naselju Stelište u Ulici Joakima Vujića, gde je brzom intervencijom naših zaposlenih i pančevačkih vatrogasaca smo ugasili, ali smo imali materijalnu štetu jer su ti kontejneri izgoreli i više nisu za upotrebu, rekao je Marković.

Higijena pred svaki početak grejne sezone apeluje na sugrađane da se ponašaju odgovorno i ako imaju peć na čvrsto gorivo pepeo i žar bacaju u posebne limene posude gde bi se on ohladio.

– Još jednom apelujemo iz Higijene da svi naši sugrađani koji imaju ložišta da ohlade svoj pepeo, da ne bacaju vreo ili ako još ima žara i na taj način nće se dašavati da am gore kontejneri ili smeće pored kontejnera. a veliki probelm bi bio ako bi to došlo do autosmećara i zapalilo ga, rekao je Marković .

Svake godine tokom leta kada se baca građevinski šut u kontejnere ili tokom zime kada se baca pepeo uništi se izmđu 50 i 100 kontejnera.

– Mi u sezoni bez obzira da li je to vreo pepeo ili građevinski šut ošteti se preko 100 kontejnera, a rekli smo ako jedan kontejner košta do 45 000 dinara, to je šteta od 4 i po miliona dinara koju svi mi plaćamo, rekao je Mišo Marković – driktor JKP Higijena.

Mišo Marković napominje da se sredstva za kupovinu novih kontejnera obezbeđuju iz gradskog budžeta i da štetu plaćaju svi građani Pančeva. Uništeni kontejneri bi bili na postojećim stajalštima i ne bi morali da se kupuju novi, zakljčuje Marković.

(Pančevac/RTV Pančevo)

