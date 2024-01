HAOS NA NEBU: Hiljade ljudi širom Evrope probudilo se u „pogrešnoj“ državi

Haos na nebu. Hiljade putnika širom Evrope juče se probudilo na pogrešnom odredištu, čak i u pogrešnoj zemlji, nakon što je oluja Isha prouzrokovala haos u vazdušnom saobraćaju sa desetinama otkazivanja, preusmeravanja i odlaganja letova na zapadu Evrope.

Obično je to najbrži način putovanja od tačke A do tačke B, ali za one koji su putovali prema Irskoj i Velikoj Britaniji i između tih zemalja prošle noći, letenje je postalo prava odiseja. Naime, vazdušne luke u Irskoj i Velikoj Britaniji teško su pogođene olujom, a negde je vetar duvao čak do 145 kilometara na sat, piše CNN.

Mnogi avioni koji su išli prema zapadu preusmeravali su se na bezbednija mesta za sletanje u kontinentalnoj Evropi. To se često događalo nakon što su već leteli do svog odredišta, ali nisu uspeli sleteti. Ryanair je posebno pogođen jer mu je baza u Dablinu, gde je u nedelju otkazano čak 166 dolaznih i odlaznih letova, prenosi Večernji list.

Zabeležena 34 ponovljena sletanja Na aerodromu je takođe zabeleženo 36 preusmeravanja letova i 34 pokušaja ponovljena sletanja – trenuci kada su avioni, umesto da završe sletanje, odlučili prekinuti postupak i „obilaziti“ kako bi pokušali sleteti ponovno.

Tako je avion Ryanair-a, let 8A između Lanzarotea na Kanarskim ostrvima i Dablina, gotovo stigao do irske prestonice pre nego što se okrenuo i preusmerio prema Bordeauxu u Francuskoj, bez pokušaja sletanja. Još jedan let Ryanair-a, FR555, trebao je brzo preleteti iz Mančestera do Dablina. Nakon što je kružio u blizini, pokušao je sleteti u Dablin, ali je odustao od sletanja i preusmerio se prema Parizu. Ono što je obično polučasovni let pretvorilo se u dva i po sata.

Još jedan je let iz Mančestera za Dablin bio u problemima. Avion je pokušao sleteti u Dablin, ali nije bilo bezbedno, pa je pokušao isto u Belfastu, zatim u Glasgovu, a nakon tri sata leta sigurno je sletio u Liverpul, nekih 50 kilometara od mesta s kog je krenuo. Dodatno, let FR816, koji je trebao ići od Šanona do Edinburga, otišao je sve do Škotske, a zatim se preusmerio prema nemačkom Kelnu. Takođe je dosta kasnio: trebalo je da krene iz Dablina u 15.35, a u Keln je stigao oko ponoći.

(Pančevac/Večernji list)

