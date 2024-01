PANČEVO: ZA SOCIJALNU POLITIKU 590 MILIONA DINARA

Grad Pančevo je u ovoj godini izdvojio značajna sredstva za oblast socijalne politike. Opredeljno je 590 miliona dinara, što iznosi 7,27 posto gradskog budžeta kaže Milenko Čučkovć, gradski većnik za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Grad Pančevo kao odgovorna lokalna samouprava izdvaja značajna sredstva za poboljšanje života najugorženijih stanovnika. Zato su i izdvajanja za oblast socijalne politike ove godine više od 7 procenata ukupnog gradskog budžeta.

– U ovoj godini grad Pančevo je u socijalnoj politici opredelio ukupno 590 miliona dinara što iznosi 7,27 procenata gradskog budžeta. Mogu da kažem da to u odnosu na druge gradove i opštine je veliki iznos i mi zaista što se tiče socijalne politike vodimo računa o socijalno najugroženijima – rekao je Milenko Čučković, gradski većnik za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Prema rečima Milenka Čučkovića ove godine biće izdvojena značajna sredstva za pomoć deci koja imaju ličnog pratioca, čime će se ukinuti lista čekanja.

– Akcenat je pre svega na deci sa posebnim potrebama, kao i najstarijim sugrađenima koji su u sferi socijalne ugroženosti. Što se tiče najmlađih, mi smo ove godine opredili znatno veća sredstva što se tiče ličnih pratilaca, to se odnosi na decu sa posbnim potrebama. Prošle godine smo imali 66 ličnih pratilaca. a ove godine smo budžetom obezbedili sredstva da 72 dece koji su sa potrebama dovođenja i odvođenja u škole lične pratioce obezbedili kroz budžet tako da nememo što se toga tiče liste čekanja. To je jako važno zato što se radi o deci kojima je poteban lični pratilac koji će ih voditi u školu i brnuti o njima u školi , vratiti kući i plus obavljati neke druge aktivnosti sa njima van same nastave – rekao je Čučković.

Ove godine grad Pančevo će sprovesti i aktivne mere zapošljavanju u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, zahvaljujući kojima će mnogi građani doći do posla.

