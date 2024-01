JOKIĆ UMALO NASTRADAO Devićenco ga pogodio prstom u oko

Nikola Jokić je dobro prošao u jednom duelu sa Donte Devićencom, a mogao je ozbiljno da nastrada.

Devićenco je u jednom duelu nenamerno zakačio Jokića po licu i prstom pogodio našeg asa u oko koji se od bola srušio na parket.

Ali je i posle takve situacije oduševio publiku. Ustao je i ubacio oba slobodna bacanja, pa tek onda otišao u svlačionicu da vida rane.

Jokić has headed to the locker room after being poked in the eye.

He made his free throws then checked out of the game. pic.twitter.com/DbDGynEIxG

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2024